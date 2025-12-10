Casa 47: qué es, quién puede acceder y cómo serán los nuevos alquileres asequibles del Gobierno

El Gobierno ha transformado la antigua entidad pública Sepes en una empresa estatal destinada a ampliar y gestionar un gran parque público de alquiler asequible, "Casa 47". Inspirada directamente en el mandato del Artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna y obliga a impedir la especulación del suelo. Aunque aún no se ha lanzado y habrá que esperar para acceder, ya se han dado los primeros avances del proyecto.

El objetivo de Casa 47 será ofrecer alquileres estables, asequibles y orientados a la población trabajadora. Esta iniciativa tiene como fundamento reforzar el papel del Estado en la protección del derecho a la vivienda digna, además de frenar la escalada de precios -que ya está experimentando Alicante-.

Tal y como señalan desde el Ministerio de Vivienda: "CASA47 es la infraestructura que sustentará el sistema público de vivienda, del mismo modo que la red de hospitales y escuelas públicas ejercen de base para los sistemas sanitario y educativo, respectivamente. Su nacimiento culmina un intenso proceso de reestructuración de Sepes hasta convertirse en la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo que gestionará el parque público de vivienda de este país, que nunca más se privatizará, y ejercerá un papel fundamental en todo el ciclo residencial, desde la adquisición y planeamiento del suelo hasta la entrega final de llaves".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha adelantado que el proyecto arrancará con un fondo inicial de 100 millones de euros y destacó que el Ministerio ha "encontrado los mecanismos jurídicos para que todo lo que construya la entidad estatal de vivienda sea público para siempre".

Precios limitados y vinculados a ingresos

Uno de los grandes problemas de los alquileres es que su precio ha subido con creces mientras que los sueldos siguen estáticos. Esto ha mermado significativamente la calidad de vida e imposibilita el ahorro por parte de los inquilinos. En este sentido, las viviendas vinculadas a esta entidad no podrán superar el 30% de la renta media del hogar en cada territorio. Según señalaba el portal Idealista el pasado mes de mayo, los inquilinos de la ciudad de Alicante ya están destinando el 37% de su salario a pagar el alquiler.

Rodríguez puso como ejemplo Málaga, especialmente tensionada, y cómo los precios en la ciudad quedarían en torno a los 680 y 690 euros. La provincia malagueña es la que exige un mayor esfuerzo, como ya contaba INFORMACIÓN, ya que alcanza el 52% de los ingresos familiares.

Contratos de hasta 75 años

Los inquilinos podrán acceder a contratos iniciales de 14 años, prorrogables en periodos de 7 años hasta un máximo de 75. El objetivo de esta iniciativa: acabar con la incertidumbre y ofrecer estabilidad residencial a largo plazo, especialmente a las familias jóvenes que buscan arraigo.

¿Quién podrá acceder?

Los requisitos económicos se sitúan entre 2 y 7,5 veces el IPREM, lo que incluye a una amplia franja de población trabajadora: desde jóvenes con ingresos modestos hasta hogares de clase trabajadora.