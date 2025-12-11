Date prisa: así puedes ahorrar más de 3000 euros antes de que termine el año según los técnicos de Hacienda

Queda poco para finalizar el año y muchas personas están con la vista puesta ya en las próximas celebraciones y en el gasto que van a suponer. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que durante los días que aún quedan de diciembre puden realizar ciertos movimientos que les harán ahorrar mucho dinero en la declaración de la renta del próximo año.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han difundido una guía con recomendaciones clave para que los contribuyentes puedan reducir al máximo su factura del IRPF. Siguiendo sus consejos, el ahorro puede alcanzar hasta 3.370 euros en la declaración de la renta que se presentará entre abril y junio de 2026. Pero para conseguir este beneficio fiscal, es imprescindible actuar antes del 31 de diciembre de 2025 así que hay que darse prisa.

Coches eléctricos

Una de las deducciones más urgentes y rentables es la relacionada con los vehículos eléctricos. Gestha recuerda que sigue en vigor una deducción del 15% sobre el precio de compra, limitada a una base de 20.000 euros, lo que supone un máximo de 3.000 euros de ahorro. Para beneficiarse, es obligatorio formalizar la compra o entregar al menos un 25% del precio antes de que acabe el año. Además, la instalación de puntos de recarga en el hogar también puede deducirse un 15%, con un tope de 4.000 euros, siempre que los pagos se realicen por medios bancarizados.

Eficiencia energética en las casas

Otra vía de ahorro muy significativa es la mejora de la eficiencia energética en viviendas. Las deducciones van desde el 20% hasta el 60% del importe invertido, dependiendo del nivel de mejora energética alcanzado, con un tope de hasta 15.000 euros acumulados. Para ello, es necesario justificar los pagos mediante transferencia bancaria y contar con un certificado de eficiencia energética actualizado.

Los contribuyentes que adquirieron su vivienda habitual antes de 2013 todavía pueden aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual, que permite reducir un 15% de los importes destinados a amortizar la hipoteca, hasta un máximo de 9.040 euros anuales. Realizar una amortización extraordinaria antes del cierre del año puede traducirse en un ahorro fiscal inmediato.

Planes de pensiones

Aunque el límite para deducciones por aportaciones individuales a planes de pensiones se ha reducido a 1.500 euros anuales, Gestha recuerda que esta cantidad puede incrementarse hasta 8.500 euros si hay aportaciones empresariales. Además, a partir de 2025 será posible rescatar planes de pensiones con más de 10 años de antigüedad sin tener que justificar contingencias específicas.

Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años pueden deducirse hasta 1.200 euros por hijo, ampliables en otros 1.000 euros si se acreditan gastos en guarderías autorizadas. Esta deducción es compatible con otras ayudas familiares y debe incluirse correctamente en la declaración para maximizar su efecto.

Donativos, alquileres y otras deducciones

Los donativos a ONG permiten deducir el 80% de los primeros 250 euros donados y entre el 40% y 45% del resto, dependiendo de si se mantiene el apoyo durante varios años. Además, las cuotas a partidos políticos, sindicatos y colegios profesionales también ofrecen beneficios fiscales. En cuanto al alquiler de vivienda, desde 2024 existen nuevas condiciones que permiten aplicar reducciones del 50% al 90% del rendimiento neto, en función de las características del contrato y del perfil del inquilino.