Atentos a la recomendación de Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Diciembre es un buen mes para la jubilación anticipada”

Cada vez son más los trabajadores que se plantean la posibilidad de solicitar la jubilación anticipada. Y es que poder retirarse antes de la edad ordinaria, si se cumplen ciertos requisitos, puede ser una decisión clave tanto en términos de calidad de vida como de planificación financiera. Pero, ¿realmente compensa?

La edad legal de jubilación en España sigue aumentando progresivamente. En 2025, está fijada en 66 años y 8 meses, salvo que se acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización, en cuyo caso se puede acceder a la jubilación a los 65 años. Sin embargo, quienes quieren jubilarse antes pueden hacerlo, siempre que acepten una reducción en la pensión. Esta penalización es vitalicia, por lo que conviene hacer bien los cálculos antes de tomar una decisión.

La jubilación anticipada puede solicitarse de forma voluntaria o involuntaria, y existen coeficientes reductores que dependen del número de trimestres que se adelante la jubilación y del tiempo total cotizado. Estos coeficientes son más benignos cuanto mayor es el historial de cotización.

El análisis de Alfonso Muñoz

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, afirma que uno de los aspectos más relevantes para tomar esta decisión es saber exactamente cuánto vamos a cobrar de pensión. Para ello, aconseja utilizar la herramienta oficial de la Seguridad Social, disponible en su sede electrónica. En el apartado ‘Tu Seguridad Social’, cualquier trabajador puede acceder con certificado digital y simular su jubilación. Este sistema permite modificar datos personales que afectan al cálculo de la pensión, como el número de hijos, si se ha trabajado en el extranjero o si se tiene reconocida alguna discapacidad.

Diciembre es un buen mes para pedir la jubilación anticipada, según un experto. / LUIS TEJIDO / EFE

El experto explica cómo, a través de un caso práctico, se puede entender mejor el impacto de jubilarse en diciembre. En este ejemplo, una persona que cumple 65 años el 24 de diciembre de 2026 tendría derecho a una pensión de 2.287 euros mensuales. Sin embargo, si decide adelantar su jubilación exactamente un año antes, el 24 de diciembre de 2025, la simulación indica que su pensión anticipada sería de 2.110 euros mensuales.

La revalorización de las pensiones

Aquí es donde entra en juego uno de los factores más importantes, según Muñoz: la revalorización de las pensiones. Todas las pensiones causadas durante el año 2025 se revalorizarán automáticamente a partir del 1 de enero de 2026, lo que, en este caso, supondría un incremento estimado del 2,6%. Así, la pensión de 2.110 euros pasaría a ser de 2.164 euros mensuales, es decir, solo 122 euros menos que la pensión ordinaria que tendría un año después.

El experto plantea la siguiente pregunta: “¿Compensa trabajar un año más para ganar solo 122 euros al mes?”. Según su análisis, no siempre. De hecho, en este caso, incluso esperar solo un mes más puede resultar menos rentable, ya que si se solicita la jubilación el 24 de enero de 2026, la pensión sería de 2.113 euros, sin revalorización, lo que queda por debajo de los 2.164 euros obtenidos en diciembre del año anterior.

A partir de mayo, la diferencia apenas se nota

Muñoz continúa su análisis demostrando cómo incluso esperar hasta el 24 de mayo de 2026 solo supondría una pensión de 2.167 euros, es decir, 3 euros más que la pensión revalorizada obtenida si se jubila cinco meses antes. “Trabajar cinco meses más para cobrar solo 3 euros más al mes no compensa en la mayoría de los casos”, sentencia el experto, que recuerda que este tipo de decisiones deben analizarse siempre caso por caso.

Diciembre es un buen mes para la jubilación anticipada / INFORMACIÓN

En el ejemplo analizado, el trabajador cuenta con 44 años y 9 meses cotizados, lo que le permite acceder a la jubilación anticipada sin problemas. Además, su cumpleaños el 24 de diciembre resulta una fecha especialmente favorable para hacer coincidir la jubilación con el final del año, beneficiándose así de la revalorización automática que se aplica cada enero a todas las pensiones ya causadas.

Diciembre, el mes ideal para dar el paso

Finalmente, Alfonso Muñoz concluye que, en muchos casos, diciembre puede ser el mejor mes para solicitar la jubilación anticipada. Las personas que cumplen años a finales de año pueden beneficiarse de la revalorización anual, mientras evitan penalizaciones mayores por adelantar demasiado la jubilación. Además, cerrar el ciclo laboral justo antes del nuevo año tiene sentido también a nivel administrativo y fiscal.