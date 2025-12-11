Los expertos en ahorro lo tienen claro: esto es lo que hay que hacer con la calefacción por las noches para no pasar frío ni gastar un dineral

El frío ya ha llegado, y con él, llegan las dudas sobre cómo utilizar la calefacción o las estufas por la noche sin disparar la factura de la luz. ¿Apagar la calefacción por completo antes de ir a la cama o dejarla encendida a baja temperatura? La clave está en buscar el equilibrio perfecto entre ahorrar energía y no pasar frío mientras duermen y por esto es importante acudir a fuentes expertas, como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

¿Apagar la calefacción por la noche o dejarla encendida?

El IDAE es tajante: cuando estamos acostados y bien arropados, no es necesario mantener la calefacción encendida toda la noche. Según esta institución, apagar la calefacción al irse a dormir y volver a encenderla al levantarse es mucho más eficiente que dejarla funcionando de forma continua. De acuerdo con sus recomendaciones, una temperatura nocturna entre 15 y 17 grados es más que suficiente para dormir sin pasar frío.

La importancia del aislamiento

Eso sí, el IDAE también reconoce que no todas las viviendas son iguales. En casas con mal aislamiento térmico, donde el calor se escapa rápidamente, apagar completamente la calefacción por la noche puede hacer que el ambiente se vuelva demasiado frío e incómodo. En esos casos, la recomendación es mantener el sistema encendido, pero ajustando el termostato a los 15 o 17 grados mencionados, para evitar consumos excesivos.

¿Qué temperatura es la ideal durante el día?

Durante las horas diurnas, el IDAE recomienda mantener la vivienda a 20 o 21 grados como máximo. Puede parecer poca diferencia con respecto a 22 o 23 grados, pero cada grado extra incrementa el consumo energético en torno a un 7%.

Además de controlar la temperatura, hay pequeños gestos que marcan la diferencia: bajar persianas al anochecer, cerrar cortinas gruesas o aprovechar la luz solar durante el día ayudan a conservar el calor interior. También es recomendable cerrar puertas de habitaciones no utilizadas, para concentrar el calor donde realmente se necesita.

Recomendaciones del IDAE para ahorrar con la calefacción

Para quienes buscan reducir su consumo sin renunciar al confort térmico en casa, el IDAE ofrece una serie de recomendaciones prácticas: