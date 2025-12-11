"Estamos en la ruina": el análisis de José Elías sobre la dependencia de China y la polémica que ha generado

El empresario multimillonario José Elías, conocido por su actividad en sectores como la energía y la alimentación, ha provocado un intenso debate tras publicar en X (antes Twitter) un mensaje en el que alerta sobre la situación productiva de España. El mensaje ha recibido numerosas críticas por lo que muchos han considerado contradictorio: Elías, que afirma volver "jodidamente preocupado" de China al comparar al gigante asiático con España, ha llegado a afirmar que ahora entiende "por qué estamos en la ruina".

El núcleo de su argumento es la pérdida de tejido industrial y la dependencia exterior: "En España ya no tenemos capacidad de producción". Esto último ha levantado ampollas debido, precisamente, a la actividad de importación de alimentos congelados del empresario. "Has descubierto la pólvora, José", le replica un usuario de manera irónica. "Entiendo que lo que vendes en tus tiendas está producido 100% en España"...

Problema estructural

En su post, el empresario describe un país en el que los polígonos industriales ya no fabrican, sino que únicamente albergan “almacenes y restaurantes”. A su juicio, esta transformación refleja un problema estructural: “Nos hemos acostumbrado a comprarlo todo fuera y eso nos está pasando una factura carísima”. En su mensaje también alerta sobre el relevo generacional en los oficios industriales, indicando que “los torneros y fresadores tienen más de 50 años” y que, en apenas una década, “nadie sabrá hacer un molde o una matriz”. Cuando esa generación se jubile, sentencia, “se acabó”. Esta sentencia también ha traído respuestas diversas: desde profesionales jubilados que le dan la razón hasta estudiantes de FP que afirman estar especializándose en ello.

El empresario subraya que España se ha convertido en “un país totalmente dependiente”, que solo produce aquello que “caduca rápido”, como las fresas, porque no da tiempo a traerlas del extranjero. Para todo lo demás, afirma, dependemos de China, que “tiene la tecnología, los móviles y los ordenadores” y está “encantada de que seamos así de dependientes”. Su conclusión tajante de “un país que no produce nada, es un país sin futuro”, ha acabado por dinamitar muchas críticas.

"Estamos muertos"

Y es que parte de la controversia alrededor de su mensaje se debe a que una de las principales inversiones de Elías es en una conocida empresa de alimentación, una cadena especializada en productos congelados cuyo modelo de negocio depende en buena medida de la importación y comercialización de alimentos, más que de la producción industrial nacional. Para muchos usuarios, su advertencia sobre la desindustrialización contrasta con la actividad de una empresa que no fabrica en España, sino que importa de otros países para distribuir.

Muchos lectores han manifestado, así, cierta percepción de incoherencia, y el debate sobre la responsabilidad de los propios actores económicos en la pérdida de tejido productivo ha estado más que servido. El diagnóstico pesimista -con el tajante “estamos muertos”— y su posición como empresario multimillonario dentro de un sector fuertemente globalizado ha alimentado el debate.