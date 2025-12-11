La Seguridad Social avisa a los padres: así se pide el nuevo permiso de nacimiento y cuidado del menor

La Seguridad Social ha lanzado un aviso importante dirigido a miles de padres y madres en España: a partir del 1 de enero de 2026 se podrán solicitar dos semanas adicionales del permiso retribuido por nacimiento y cuidado del menor. Esta ampliación afecta a todas las personas que hayan sido progenitores desde el 2 de agosto de 2024. Se trata de un paso más en el refuerzo de los derechos laborales para fomentar la conciliación familiar y laboral.

Hasta ahora, el permiso era de 16 semanas, iguales e intransferibles para ambos progenitores. Sin embargo, el Gobierno ha aprobado una ampliación que eleva el permiso hasta las 19 semanas (y hasta 32 semanas en familias monoparentales). Las 17 primeras semanas deben disfrutarse dentro de los 12 primeros meses del bebé, mientras que las dos adicionales se podrán usar de forma flexible hasta que el niño cumpla 8 años.

El problema es que quienes tuvieron hijos entre agosto de 2024 y julio de 2025 aún no han podido disfrutar de esa ampliación. Por ello, la Seguridad Social ha recordado que estas personas podrán solicitar sus dos semanas extra a partir de enero de 2026, de forma retroactiva, sin perder el derecho.

Cómo pedir la prestación por nacimiento y cuidado de menor. / INFORMACIÓN

El mensaje de la Seguridad Social

Para ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha iniciado una campaña informativa. Más de 365.000 padres y madres están recibiendo correos electrónicos o mensajes SMS con instrucciones para realizar el trámite. En el mensaje se incluye un enlace directo a la web de la Seguridad Social donde se explican todos los pasos, así como carteles informativos en centros de salud y oficinas de atención (CAISS).

Cómo pedir la prestación por nacimiento

El proceso de solicitud es sencillo. Primero, hay que pedir a la empresa que envíe un certificado de empresa a la Seguridad Social, donde se indiquen las fechas del permiso. Luego, se puede realizar el trámite de forma telemática a través del portal Tu Seguridad Social, utilizando certificado digital o sistema Cl@ve. También está disponible la opción presencial o por correo postal, aunque se recomienda el canal online por su rapidez.

Este permiso está disponible para trabajadores asalariados, autónomos y empleados públicos en situación de alta o asimilada al alta. Además, deben cumplir un mínimo de cotización que varía en función de la edad. Para mayores de 26 años, se exigen al menos 180 días cotizados en los últimos 7 años o 360 días en total. La prestación es del 100% de la base reguladora, abonada directamente por el INSS.

Dos semanas extra de permiso

Por otro lado, las dos semanas extra de permiso (cuatro si se trata de una familia monoparental) pueden repartirse en varios periodos o acumularse, siempre que el menor no haya cumplido los 8 años. Para disfrutar de este derecho, será necesario avisar a la empresa con al menos 15 días de antelación, y solicitar la ampliación a través del mismo canal utilizado para el permiso inicial.