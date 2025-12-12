Juanma Lorente, abogado laboralista, alerta sobre las subidas de sueldo: "Tu salario se queda igual"

Que una empresa anuncie una subida de sueldo suele vivirse como una buena noticia. Sin embargo, en muchos casos ese aumento salarial esconde una trampa que puede provocar que el salario quede prácticamente congelado durante años. Así lo advierte Juanma Lorente, abogado laboralista, en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, donde alerta sobre un detalle clave que muchos trabajadores desconocen cuando negocian una mejora salarial.

Según explica el letrado, el problema aparece cuando la empresa propone una subida a través de un complemento salarial nuevo en la nómina. “Imagina que negocias con la empresa que te van a poner un plus nuevo en tu nómina. Tú, loco de contento, claro, te han subido el sueldo”, señala Lorente. El conflicto llega más adelante, cuando el salario base debería aumentar por convenio o por actualización legal.

Qué es un complemento absorbible

En ese momento, muchos trabajadores descubren que su salario total no sube. La razón es que ese complemento añadido es absorbible, algo que no se negoció en su momento. “Esto es porque no has negociado que el complemento nuevo que te han puesto en tu nómina no sea absorbible”, explica el abogado.

Lorente detalla que, si no se pacta lo contrario, cuando sube el salario base el complemento absorbible se va reduciendo en la misma proporción. “Va reduciéndose lo mismo que va subiendo el salario base para que tu sueldo se quede igual”, resume. El resultado es que, aunque oficialmente haya incrementos salariales, el trabajador no los percibe en su nómina final.

Negociar antes de firmar

El abogado laboralista subraya que la situación cambia radicalmente si ese complemento se negocia como no absorbible. “Si hubieras negociado en su momento que ese complemento no sea absorbible, tu sueldo sí seguiría subiendo si sube el salario base”, aclara. Es un matiz sencillo, pero con un impacto directo en la evolución del salario a medio y largo plazo.

Lorente insiste en que este problema es muy habitual porque muchas personas no conocen este mecanismo. “Mucha gente esto no lo sabe y por eso hago este vídeo”, explica. Por ello, recomienda revisar con atención cualquier subida salarial y preguntar expresamente por la naturaleza del complemento que se añade a la nómina.

#sueldo #laboralista #salario ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ❌ NO CAIGAS ¿Te han “subido” el sueldo pero no notas nada en la nómina? 🤔 Puede que no sea un aumento real… y hoy te explico por qué. Cuando un complemento salarial es absorbible, significa que se compensa automáticamente si sube el salario base (art. 26.5 ET). ➡️ Traducción: si tu empresa te sube el salario base por convenio, tu complemento absorbible baja o desaparece, y tu sueldo total se queda igual. No es ilegal, pero sí puede generar confusión… y más de un disgusto. Ejemplo rápido: Si cobras 1.300 € + un complemento absorbible de 200 €, y el convenio sube el salario base 150 €, ese complemento puede bajar esos mismos 150 €. Resultado: 1.450 € totales igualmente. Antes de alegrarte por la subida, revisa: ✔️ Si el complemento es absorbible o no absorbible. ✔️ Lo que dice tu convenio colectivo. ✔️ Si la empresa lo está aplicando correctamente. Y guarda este post para no caer en la trampa más común.u #trabajo

Te imponen el complemento absorbible

En los casos en los que la empresa deja claro que el complemento tiene que ser absorbible, el trabajador al menos sabrá qué ocurrirá en el futuro. “Si ya la empresa te dice que sí o sí tiene que serlo, pues obviamente ya vas a saber lo que va a pasar”, apunta. Aun así, el abogado recomienda intentar negociarlo siempre: “Si vas a negociarlo, lo pidas”.

En términos prácticos, el mensaje es claro: no todas las subidas de sueldo garantizan una mejora real del salario a largo plazo. La clave está en entender qué se firma y cómo se estructura la nómina, porque una decisión tomada hoy puede condicionar los ingresos durante muchos años.