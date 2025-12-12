Jubilación y pensiones en 2026: tres novedades y dos incertidumbres, según el abogado laboralista Ignacio Solsona

2026 será un año con muchas novedades en el sistema de jubilación y los futuros pensionistas deben estar informados de todos los cambios que habrán. En este sentido, el abogado laboralista Ignacio Solsona ha publicado un vídeo recopilatorio en el que recoge tres novedades que habrá en el cálculo de las pensiones en 2026 y detalla dos cuestiones que todavía están en el aire.

Primera novedad de las pensiones de 2026: doble cálculo

Solsona recuerda que a partir de enero de 2026 entrará en vigor el sistema de doble cálculo de la pensión de jubilación. Así, se calculará la pensión con los últimos 25 años cotizados, que es lo que se está haciendo ahora mismo. Y por otra parte, se irá ampliando progresivamente ese periodo, 4 meses cada año hasta 2037.

De modo que a partir de 2026 se hará un segundo cálculo de la pensión de jubilación con 25 años y 4 meses y será posible descartar las dos peores mensualidades. En 2027, ese segundo cálculo se hará con 25 años y 8 meses y será posible descartar las cuatro peores mensualidades y así sucesivamente hasta el año 2037, en el cual el segundo cálculo se hará con 29 años, siendo posible descartar las 24 peores mensualidades que se encuentren dentro de ese periodo de cómputo.

“Entre ambos resultados, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá automáticamente el más favorable para el pensionista sin que este tenga que realizar esa elección. Será la Seguridad Social quien automáticamente reconozca el resultado más elevado entre ambos”, explica Solsona.

Segunda novedad de las pensiones de 2026: integración de las lagunas

En 2026 entrará en vigor el nuevo sistema de integración de lagunas mejorado para las mujeres y para algunos hombres. La integración de lagunas es un derecho que permite a los trabajadores en aquellos periodos en los que no hayan cotizado, que se les calcule la pensión de jubilación con la base mínima de cotización del año en cuestión. Solona pone un ejemplo para entenderlo perfectamente: si un futuro jubilado no ha cotizado durante el año 2025, su pensión de jubilación se calculará con una base mensual de 1381,20 euros, lo cual ofrecerá un resultado mejor que si se calculase con una base de 0 € mensuales.

En este sentido, el letrado recuerda que este método se aplica actualmente a todos los trabajadores, independientemente de que sean hombres o mujeres, durante las 48 primeras lagunas, es decir, las 48 primeras mensualidades en las que no se haya cotizado. A partir de la número 49, si siguen existiendo lagunas, se integran con el 50% de la base de cotización mínima del año en el que se encuentre la laguna.

Tres pensionistas dando un paseo / LUIS TEJIDO / EFE

Pues bien, a partir de 2026 se va a aplicar una integración de lagunas mejorada para las mujeres que se jubilen a partir de enero de 2026 y para algunos hombres que cumplan algunos requisitos relacionados con que hayan tenido hijos y hayan visto una merma en su cotización. “Esta mejora consiste en que no se integrarán las 48 primeras lagunas con la base mínima de cotización, sino que se integrarán las 60 primeras lagunas. Además, desde la número 61 hasta la número 84, no se integrarán con el 50 % de la base mínima, se integrarán con el 80% de la base mínima y a partir de la laguna número 85 sí que se integrará con el 50% de la base de cotización mínima”, aclara Solsona.

Tercera novedad de las pensiones de 2026: incremento de la edad de jubilación

En 2026 se incrementa la edad de jubilación para quienes no hayan cotizado lo que exige la norma. Quienes han cotizado más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse con 65 años de edad, pero quienes hayan cotizado menos tiempo tendrán que retrasar su jubilación ordinaria hasta los 66 años y 10 meses y a partir de esa edad también se calculará el número de meses que anticipan la pensión en caso de querer solicitar una jubilación anticipada.

Primera incertidumbre de las pensiones de 2026:

Solsona se pregunta “si continuará aplicándose la disposición transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social para aquellas personas que soliciten una jubilación anticipada voluntaria e incluso involuntaria en algunos casos y cuya pensión inicial, es decir, va a ser regulada multiplicada por porcentaje según años cotizados, supere la pensión máxima que tendremos en el año 2026, que aún no está 100% clara”, explica el abogado. Estas personas si solicitan la jubilación anticipada en 2025 tienen una penalización más favorable que quienes no superan la pensión máxima para paliar los efectos negativos de la reforma que entró en vigor a partir de enero de 2022, detalla Solsona, que recuerda que se trata de una disposición transitoria que la Seguridad Social podrá dejar de aplicar en el momento en el que la evolución de la pensión máxima absorba los efectos negativos de esta última reforma. “Y eso no sabemos 100% cuándo va a ocurrir”, se pregunta.

“Cuestión distinta que no va a dejar de aplicarse en el año 2026, ni en ningún momento posterior, es el apartado tercero de esta misma disposición transitoria 34, que es una excepción que se aplica a personas cuya última relación laboral se extinguió con anterioridad a enero de 2022 y siempre que no hayan vuelto a trabajar durante un periodo superior a un año. A estas personas se les mantienen las normas anteriores a la reforma”, concluye sobre esta cuestión.

Segunda incertidumbre de las pensiones de 2026: complemento por brecha de género.

La última cuestión es la relativa al actual complemento por brecha de género que se paga por cada hijo en las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y viudedad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró discriminatorio este complemento porque exigía requisitos a los hombres que a las mujeres no exigía. “Debido a esta sentencia, actualmente la Seguridad Social está reconociendo este complemento tanto a hombres como a mujeres sin exigirles ningún requisito. Eso sí, se reconoce únicamente a un progenitor, quien tiene la pensión más reducida”, indica Solsona.

Así, que está pendiente saber qué ocurrirá con este complemento aunque las últimas noticias es que se está trabajando para reformarlo.