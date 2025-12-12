Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso importante: si te toca la Lotería de Navidad y cobras esta pensión puedes perderla

Resultar agraciado con el "Gordo" puede conllevar la pérdida de ciertas ayudas condicionadas a las rentas

Estos son los números de Lotería de Navidad que buscan los alicantinos / Alex Domínguez

Patricia Páramo

Cada año, con la llegada del 22 de diciembre, millones de españoles compran su décimo de la Lotería de Navidad con la ilusión de ganar el "Gordo". Sin embargo, para quienes reciben una pensión no contributiva, ese golpe de suerte puede traer consecuencias inesperadas. Y es que ganar un premio importante podría suponer la pérdida de esta ayuda económica, según advierten los abogados de Legálitas.

Para entenderlo, primero hay que saber qué es una pensión no contributiva. Se trata de una ayuda que concede el Estado a aquellas personas que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social para obtener una pensión contributiva, pero que carecen de ingresos suficientes para vivir dignamente. Entre los requisitos para cobrar una pensión no contributiva destaca el de carecer de rentas propias superiores al límite establecido por ley.

¿Qué pasa si te toca la Lotería de Navidad?

Aquí llega la gran pregunta que se hacen muchos pensionistas en estas fechas: “¿Puedo perder la pensión si gano la lotería?” La respuesta, según explican desde Legálitas, es , en el caso de las pensiones no contributivas. Y es que este tipo de ayudas están condicionadas al nivel de ingresos del beneficiario. Por tanto, si una persona gana un premio relevante y no lo comunica a la Seguridad Social, puede enfrentarse a la suspensión o incluso extinción de la pensión.

Esto es lo que pasa si te toca la Lotería de Navidad y cobras una pensión no contributiva. / Álex Zea - Europa Press / Europa Press

Los abogados aclaran que un premio de la lotería se considera una “ganancia patrimonial”, según la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto significa que debe declararse como ingreso, y si con él se supera el umbral de ingresos establecido para mantener la pensión, se pierde el derecho a seguir cobrándola.

Ganar la lotería y tener una pensión contributiva: ¿afecta?

En el caso de las pensiones contributivas (jubilación, incapacidad permanente, viudedad...), el premio de la lotería no afecta directamente a la pensión en sí. Sin embargo, hay una excepción: quienes perciben el llamado complemento a mínimos. Este complemento se otorga a pensionistas cuya pensión no llega a la cuantía mínima legal y solo se mantiene si el beneficiario no supera cierto nivel de ingresos.

Qué pasa si cobras una pensión no contributiva y te toca la Lotería de Navidad / Redacción

Por tanto, si una persona con pensión contributiva gana un premio importante y con ello supera el límite, podría perder este complemento, aunque no la pensión base. Y, nuevamente, es obligatorio comunicar el premio a la Seguridad Social para evitar sanciones.

El riesgo de no declarar el premio

La normativa es clara: hay que notificar cualquier ganancia que pueda alterar los requisitos para recibir una ayuda pública. En el caso de las pensiones no contributivas o subsidios como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o ayudas por desempleo, no hacerlo puede considerarse una infracción grave. De hecho, el artículo 25.3 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) prevé que la falta de comunicación puede dar lugar a la extinción de la ayuda, además de posibles sanciones económicas.

Desde Legálitas recuerdan que no comunicar el premio de la Lotería de Navidad puede implicar la obligación de devolver lo cobrado indebidamente y ser sancionado con la pérdida definitiva del derecho a la ayuda.

