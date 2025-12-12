Mucho ojo: la Seguridad Social quitará la pensión no contributiva a los que no presenten esta documentación

Las pensiones no contributivas son una herramienta fundamental para garantizar la protección social de los ciudadanos más vulnerables en España. Están destinadas a aquellas personas que, por diferentes motivos, no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social para acceder a una pensión contributiva, pero que igualmente carecen de ingresos suficientes para subsistir.

Existen dos tipos principales de pensiones no contributivas: la pensión de jubilación y la pensión de invalidez. La primera está dirigida a personas mayores de 65 años que residen legalmente en España y no disponen de recursos económicos suficientes. La segunda se destina a personas entre 18 y 65 años que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65% y que tampoco cuenten con ingresos adecuados. En ambos casos, la cuantía de la pensión no es fija y depende del nivel de ingresos y del número de personas que convivan con el beneficiario.

Declaración anual de ingresos

A diferencia de las pensiones contributivas, que se calculan en función del historial de cotizaciones del trabajador, las no contributivas dependen directamente de la situación económica del solicitante y de su unidad de convivencia. Por ello, la Seguridad Social exige a los beneficiarios que presenten una declaración anual de ingresos, con el objetivo de verificar que siguen cumpliendo con los requisitos de carencia de rentas. Este trámite es obligatorio y debe realizarse durante el primer trimestre del año.

¿Qué documentación es necesaria para no perder la pensión?

Los pensionistas que cobran una pensión no contributiva de jubilación o invalidez están obligados a presentar una declaración anual de los ingresos de su unidad económica de convivencia, correspondiente al año anterior. Este trámite debe realizarse antes del 31 de marzo de cada año. En caso de no hacerlo, la Seguridad Social iniciará un procedimiento que puede concluir en la suspensión temporal de la pensión.

Es importante destacar que esta suspensión no implica la pérdida definitiva del derecho, pero sí conlleva la interrupción del pago mensual. Si el beneficiario regulariza su situación y presenta la documentación más adelante, la Seguridad Social puede reactivar el pago, aunque solo se podrán recuperar hasta tres meses de pensión atrasada. Es decir, si no se presenta la declaración en marzo y se entrega en octubre, solo se podrán cobrar los meses de julio, agosto y septiembre, pero no los anteriores.

¿Qué ocurre si no se presenta la documentación?

La Seguridad Social no suspende la pensión de forma automática el 1 de abril. Primero, el organismo gestor enviará un requerimiento formal al pensionista, avisando de que debe presentar la documentación y advirtiendo de las consecuencias de no hacerlo. Si tras este aviso el beneficiario sigue sin cumplir con la obligación, se procederá a la suspensión cautelar de la pensión, tal como recoge el Real Decreto 357/1991 y el más reciente Real Decreto-ley 8/2023.

Una vez suspendida la pensión, el beneficiario puede presentar la documentación pendiente en cualquier momento, y si demuestra que sigue cumpliendo los requisitos de rentas y convivencia, la Seguridad Social reanudará el pago. Pero es fundamental tener en cuenta que solo se podrán solicitar con carácter retroactivo los últimos tres meses anteriores a la fecha de reactivación, lo cual puede suponer una pérdida económica significativa para muchas personas con pocos recursos.