¿Qué pasa si te separas sin estar casado pero tienes hijos en común? La abogada Laura Lobo resuelve la eterna duda

La experta en divorcios aclara cuál es el procedimiento a seguir entre dos personas que no han contraído matrimonio pero tienen descendencia

Menos divorcios y separaciones en España

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: Shutterstock

Patricia Páramo

Las rupturas de parejason procesos complicados especialmente cuando existen bienes compartidos o hijos en común. Muchas personas creen que casarse complica más las cosas, y que no formalizar la relación por vía matrimonial les dará mayor libertad si algún día deciden separarse.

En este contexto, la creencia popular de que separarse sin estar casado es más fácil está muy extendida. Pero la realidad jurídica no siempre coincide con la percepción social. De hecho, como ha explica la abogada Laura Lobo no casarse no garantiza evitar un procedimiento judicial en caso de separación si hay hijos en común.

La clave está en los hijos

“Hay gente que piensa que si no se casa, la separación será mucho más sencilla que si contrae matrimonio, pero esto no tiene por qué ser así”, afirma. Lobo explica que lo verdaderamente determinante en una separación no es si hubo matrimonio o no, sino la existencia de hijos menores en común. Si una pareja tiene hijos, esté casada o no, y decide separarse, deberá acudir igualmente a un procedimiento judicial que regule todas las cuestiones relacionadas con esos menores.

Si no te casas pero tienes hijos en común con una persona, en el caso de que te separes deberás acudir a un procedimiento judicial igual que en un divorcio”, señala la letrada. Y ese procedimiento no es opcional, ya que está diseñado para proteger los derechos e intereses de los menores involucrados.

Divorcios y separaciones

¿Separarse sin estar casado es más fácil? La abogada Laura Lobo lo aclara / PIXABAY

El procedimiento judicial al que se refiere Laura Lobo busca establecer las medidas que afectan a los hijos menores, tales como:

Por tanto, aunque no haya vínculo matrimonial, si hay hijos en común, la intervención de un juez es necesaria. La abogada recuerda que el interés superior del menor es prioritario en cualquier ruptura, independientemente del estado civil de los progenitores.

No evitarás el juzgado por no casarte

Laura Lobo insiste en que el hecho de no casarte para evitar un procedimiento judicial no tiene sentido si tienes hijos menores, ya que ese procedimiento será inevitable.

Esto es importante porque muchas personas creen erróneamente que, al no haber firmado un contrato matrimonial, podrán solucionar una ruptura de forma privada o informal. Pero cuando hay hijos menores, cualquier acuerdo privado debe ser ratificado por un juez para que tenga validez legal. De lo contrario, no se protege adecuadamente a los menores, y cualquier incumplimiento no podría ser reclamado judicialmente con garantías.

