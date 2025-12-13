José Elías carga contra la falta de sacrificio: "Hemos criado una generación que llama esclavitud a trabajar 8 horas"

El debate sobre la cultura del esfuerzo y las condiciones laborales en España. José Elías, empresario y dueño de compañías como Audax Renovables o La Sirena, ha lanzado una dura reflexión que ha sacudido las redes sociales. Con un mensaje directo, el magnate ha criticado la actitud de gran parte de la sociedad actual frente al empleo, señalando que se ha perdido la perspectiva de lo que significa ganarse la vida.

Elías ha puesto el foco en lo que considera una distorsión de la realidad por parte de los jóvenes y trabajadores actuales. Según el empresario, resulta incomprensible que se haya llegado al punto de calificar como una "tortura" o un abuso el hecho de cumplir con un horario comercial estándar. Su crítica nace de observar cómo muchas personas se muestran indignadas cuando se les ofrece un puesto de lunes a viernes, con su correspondiente pausa para comer, interpretando estas condiciones básicas como un intento de sometimiento por parte del sistema.

La comparación con el pasado y el victimismo

Para ilustrar su postura, el inversor ha recurrido al ejemplo familiar. Ha recordado la figura de su padre, quien realizó ese mismo tipo de jornadas durante toda su vida laboral para sacar adelante a su familia. La diferencia, según explica Elías, radica en la actitud: mientras que las generaciones anteriores asumían el trabajo como una responsabilidad necesaria sin sentirse víctimas, en la actualidad parece haberse instalado una "normalización de la queja".

El empresario sostiene que este cambio de mentalidad no es inofensivo. Al contrario, advierte de que dar voz y validar estos discursos de rechazo al trabajo convencional está conduciendo a la sociedad hacia un escenario muy negativo. Para él, el problema de fondo es que "todo ofende" y cualquier actividad que requiera constancia se percibe como un esfuerzo desmesurado e inaceptable.

Estrés laboral: aprende a no sufrir en el trabajo / Europa Press

Derechos infinitos y facturas impagables

Más allá de la ética laboral, José Elías señala las graves consecuencias económicas que esta forma de pensar tiene para el país. En su análisis, vincula esta falta de ganas de trabajar con una creencia errónea de que los ciudadanos tienen "derechos infinitos sin obligaciones". Esta desconexión entre lo que se exige y lo que se aporta está llevando, según sus palabras, a despilfarrar un dinero público que no existe y a generar una deuda colosal.

Elías insiste en que vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo es fácil a corto plazo, pero que la factura final no la pagarán los actuales trabajadores, sino sus hijos. Una herencia que no será solo monetaria, en forma de deuda impagable, sino también educativa, al haber enseñado a los futuros adultos que cumplir con una jornada de ocho horas es algo de lo que hay que defenderse.