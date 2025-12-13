Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte sobre el plazo para reclamar tus horas extra: "Podrías perderlas todas..."
El abogado laboralista alerta que el derecho a cobrar horas extra prescribe al año y anima a los trabajadores a no “regalar su tiempo” a la empresa
Juanma Lorente, abogado laboralista y divulgador en redes sociales, ha lanzado una advertencia clara que se ha vuelto viral en TikTok: si llevas años haciendo horas extra sin cobrarlas, puede que ya sea demasiado tarde para reclamarlas. El motivo es el plazo legal que marca el Estatuto de los Trabajadores.
“Si llevas haciendo horas extra dos o tres años y ahora quieres reclamarlas, que sepas que estás fastidiado”, afirma Lorente sin rodeos. La razón es sencilla: “El plazo para reclamar las horas extra o cualquier cantidad salarial es de un año”.
Esto significa que, aunque un trabajador haya acumulado horas extra durante varios ejercicios, solo podrá reclamar las correspondientes a los últimos doce meses. “Si llevas tres, cuatro o cinco años quedándote hasta las tantas en tu trabajo, te has cansado y quieres cobrar esas cantidades… pues no vas a poder”, explica el abogado.
Lorente pone un ejemplo muy concreto para que no haya dudas: “Solamente podrás cobrar de diciembre de 2024 a diciembre de 2025. Se acabó. Ni 2021, ni 2022, ni 2023, nada de todos esos años”. Todo lo anterior queda automáticamente prescrito.
Por eso, el abogado insiste en la importancia de actuar a tiempo. “Te recomiendo que te plantes y no sigas perdiendo horas extra o cantidades en tu nómina que te debe la empresa”, señala, recordando que el silencio del trabajador juega a favor del empleador.
Con ironía, Lorente resume la situación al final del año: “Tu jefe el 31 de diciembre, además de brindar porque se acaba el año, también brinda porque ya no te va a tener que pagar las horas extra que te debe del año anterior”.
Su mensaje es contundente y directo: “O te pones las pilas o le vas regalando horas extra a la empresa, lo que tú veas”. Una advertencia que muchos trabajadores están descubriendo cuando ya es demasiado tarde.
