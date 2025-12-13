Una de las administraciones de lotería con más fortuna de España lanza el Superdécimo de Navidad: “500 euros en reintegros”

Cada vez queda menos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que tendrá lugar el próximo 22 de diciembre. Y, como cada año por estas fechas, la venta de décimos se dispara. Son miles las personas que sueñan con hacerse con alguno de los grandes premios del sorteo, que suelen estar siempre muy repartidos. Una de las administraciones con mayor fortuna del país por la gran cantidad de premios repartidos en los últimos años es la Administración Las Arenas. Esta ha puesto en circulación el llamado ‘Superdécimo de Navidad’, que ha corrido como la pólvora en redes sociales.

Situada en Barcelona, esta administración ha ganado fama tras haber vendido parte del Gordo y cuatro quintos premios en 2023, además de parte del tercer, cuarto y quinto premio en 2024. Esta trayectoria la ha convertido en una de las administraciones más buscadas para quienes quieren comprar allí sus décimos de Navidad con la esperanza de ser uno de los agraciados en la lluvia de millones.

Y no son pocos los clientes que lo comparan con Doña Manolita en Madrid, tras haber vendido también parte del segundo premio de la Lotería del Niño, celebrada en enero de 2025. Para muchos jugadores, repartir las compras entre distintas administraciones “con suerte” es casi un ritual, y la aparición de productos como el Superdécimo alimentan todavía más esa sensación de estar “cubriendo todas las opciones”.

En qué consiste el Superdécimo de Navidad

Con este éxito, la administración ha lanzado el Superdécimo de Navidad, un lote de décimos que se ha viralizado rápidamente en redes sociales. Según ellos mismos explican, “te garantiza como mínimo 500 euros en devoluciones”. El pack está formado por décimos con todas las terminaciones del 00 al 99 y tiene un precio total de 2.000 euros.

En la práctica, esos 2.000 euros se traducen en 100 décimos diferentes, uno por cada posible terminación de dos cifras (del 00 al 99). De este modo se asegura, como mínimo, un reintegro de 500 euros (10 reintegros y pedreas correspondientes a las dos últimas cifras del primer, segundo y tercer premio), sin contar con los premios adicionales que puedan llegar a tocar.

Al incluir un décimo por cada combinación posible de las dos últimas cifras, este pack se considera un producto muy exclusivo. De hecho, actualmente se encuentra completamente agotado. Las existencias del Superdécimo se han vendido por completo.

El atractivo del pack está precisamente en esa sensación de “seguridad mínima”: el comprador sabe que, pase lo que pase, al tener todas las terminaciones, alguna de ellas coincidirá con las de los grandes premios y recuperará una parte del dinero invertido. Sin embargo, no deja de ser un juego de azar, y la posibilidad de obtener premios importantes más allá de esos 500 euros sigue siendo limitada y depende por completo del resultado del sorteo.