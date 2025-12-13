Marc Vidal, analista económico: "A muchos beneficiarios de las prestaciones por desempleo no les compensa volver a trabajar"

Tras el último informe lanzado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha surgido la problemática del subsidio por desempleo a los mayores de 52 años. En este sentido, el experto en economía, Marc Vidal, se ha encargado de aclarar algunas cuestiones clave.

En el programa de 'Herrera en COPE' el analista habría señalado la deficiencia de estas ayudas al desempleo, destinadas a los trabajadores de más de 52 años. Básicamente, a muchos beneficiarios no les resultaría rentable volver a su puesto de trabajo, optando por salidas más viables como seguir recibiendo el subsidio.

La poca rentabilidad de volver al trabajo

A pesar de que uno piense que recibir un salario mínimo de 1.134 euros sería más conveniente que solicitar un subsidio de 480 euros al mes, Vidal no lo considera así. Nos comenta que este subsidio incluye una cotización equivalente al 125% de la base mínima, es decir, la persona cotizaría para el Estado como si estuviera ganando un salario de 1.726 euros.

A ello debemos sumarle el hecho de que una persona, al reincorporarse al mercado laboral, también estaría volviendo a asumir otros pagos como los impuestos y contribuciones sociales. En suma, hay casos en los que el trabajador no obtendría ningún beneficio tras comenzar a trabajar, e incluso habría casos en los que dicho beneficio sería hasta negativo.

Un ejemplo claro de ello, según el experto, sería recibir un sueldo de 1.000 euros tras dejar de cobrar una ayuda de 800 euros: "al aceptar, pierde los 800 de las ayudas, además debe pagar 250 en impuestos y cotizaciones". Es decir, el trabajador estaría cobrando una suma inferior a la que percibía con el subsidio.

El punto clave de este problema de los subsidios es que, pese a los intentos de regulación a través del 'complemento de apoyo al empleo', la situación no habría mejorado. Con todo ello, el país continuaría en una situación compleja, una en la que los trabajadores dependen más de los subsidios del Estado que de su propio salario.