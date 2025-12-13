El abogado Ignacio de la Calzada: "Muchos trabajadores pierden indemnizaciones por este error"
El experto en derecho avisa de lo importante que es cumplir con los plazos establecidos para presentar toda la documentación necesaria
Ricardo Castelló
Sufrir un accidente laboral es una de las peores situaciones que pueden ocurrirte, tanto a nivel de salud como a nivel económico. Por esta razón, cuando alguien sufre un accidente mientras se dirige al trabajo, es fundamental actuar con rapidez y con conocimiento legal. Antes de empezar con el papeleo, hay que acudir al médico e informar a la empresa de lo sucedido.
Es evidente que un accidente de trabajo puede dar lugar a indemnizaciones, que no se ejecutan automáticamente, pero antes hay que realizar ciertos trámites y cumplir con los plazos legales establecidos.
El consejo de Ignacio de la Calzada
El abogado laboralista Ignacio de la Calzada avisó a todos los trabajadores españoles, a través de un vídeo de Instagram, de lo que hay que hacer en estos casos para conseguir la indemnización. Lo primero que quiso dejar claro es que "muchos trabajadores pierden indemnizaciones por accidentes de trabajo".
En caso de sufrir un accidente laboral por falta de medidas de seguridad, ausencia de equipos de protección individual o uso de herramientas en mal estado, el abogado laboralista advirtió de que "se puede reclamar y contra una aseguradora, que es quien va a pagar".
El motivo por el que hay que empezar con los trámites cuanto antes es porque "lo que se pide es que la Seguridad Social declare que ese accidente es culpa de tu empresa y le imponga un recargo, una sanción de entre un 30 y un 50% más de lo que estás cobrando de baja". Una cantidad que podría aumentar si se declara incapacidad permanente: "Podrías cobrar entre un 30 y un 50% más".
El abogado desveló que "es bastante dinero", ya que se le reclama a la empresa y a la aseguradora: "Y ahí se van a reclamar los daños personales, si te han quedado limitaciones, operaciones, perjuicios estéticos y pérdida de calidad de vida y también perjuicio económico".
