El Tribunal Supremo lo aclara: si el número de cuenta al realizar una transferencia es incorrecto, el banco no asumirá las responsabilidades

Tras unas declaraciones por parte del Tribunal Supremo los jueces han aclarado que, tanto los bancos como las entidades intermediarias en operaciones bancarias, no asumirán ninguna responsabilidad. Esta decisión afectaría especialmente a las personas que realicen una transferencia, ya que deberán estar atentas a cuál es el número de cuenta completo.

Los magistrados señalan la importancia de anotar correctamente el IBAN o identificador de la cuenta bancaria, recordando que "si el identificador único facilitado por el ordenante es incorrecto, y los fondos se abonan a un destinatario distinto del beneficiario, el proveedor de servicios de pago no será responsable".

La diferencia de responsabilidades entre proveedor y titular de cuenta

En este sentido, los bancos al actuar como intermediarios no estarían obligados a comprobar si el IBAN y el nombre del beneficiario coinciden. Sin embargo, es importante que la entidad financiera informe al usuario acerca de esta transferencia efectuada a un destinatario incorrecto, e intente ofrecer todo el apoyo posible.

Transferencias bancarias y pagos por Bizum / EP

Todo lo referente al procedimiento en caso de identificadores únicos incorrectos se encuentra recopilado en el artículo 59 del Real Decreto-ley sobre servicios de pago. En este artículo se especifica que el proveedor no sería responsable de los problemas que puedan surgir durante la operación de pago.

Sin embargo, la única obligación que asumiría el organismo bancario sería suministrar toda la información posible acerca del ordenante. A través de la regulación vigente, el Tribunal Supremo se plantea el objetivo de equiparar las responsabilidades entre las entidades bancarias y los titulares de cuenta.