El experto inmobiliario Sergio Gutiérrez sobre tener varias hipotecas a la vez: "Engañar al banco es una bomba de relojería"
El inversor asegura que "estamos viviendo una anomalía en el mercado inmobiliario" y que, cuando pase, "te puedes encontrar con una deuda de 100.000 euros"
Cristina Sebastián
El mercado inmobiliario se encuentra en una situación preocupante, donde los precios no paran de subir. Una de las razones por las que se da este escenario podría ser que muchos inversores deciden especular con la vivienda para generar unos ingresos extras con los alquileres.
Sergio Gutierrez, un experto inmobiliario, ha comentado en un vídeo, publicado en su cuenta de Instagram, los riesgos que conlleva tener varias hipotecas a la vez.
Anomalía en el mercado
"Engañar al banco es una bomba de relojería", comienza diciendo Gutiérrez. El experto explica que intentar que el banco te conceda dos hipotecas simultáneas -porque las entidades financieras no lo suelen hacer-, puede llevarte a la ruina, ya que “estamos viviendo una anomalía en el mercado inmobiliario”.
Gutierrez asegura que esta tendencia de subida de precios en la vivienda tiene fecha de caducidad. “Te hipotecas por 30 años y, cuando esta anomalía termine, los pisos de 100.000 euros que compras de dos en dos, costarán 60.000”, informa.
Cuando la situación se estabilice, el experto inmobiliario indica que el alquiler de habitaciones, que en estos momentos es una buena fuente de ingresos para los inversores, también bajará.
Riesgos
Gutiérrez informa sobre dos de los principales riesgos que puedes correr si engañas al banco para que te conceda dos hipotecas.
En primer lugar, si los inquilinos no pagan el alquiler, o pagan menos, no podrás pagar las hipotecas.
Y, por lo tanto, “si no pagas la hipoteca el banco te ejecutará y te puedes encontrar con una deuda de 100.000 euros en un piso que realmente vale 60.000”, explica el experto.
“Los pisos también bajan, hay que tenerlo en cuenta antes de jugarnos el futuro”, reflexiona Gutiérrez al final del vídeo.
