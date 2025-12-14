José Ramón, autor de ‘Tu Blog Fiscal’, resuelve la gran duda: ¿es ilegal cobrar un recargo por pagar con tarjeta en España?

Cobrar un recargo por pagar con tarjeta es una práctica totalmente ilegal en España. Así lo ha recordado José Ramón López Martínez, autor de Tu Blog Fiscal, en un vídeo publicado en TikTok que se ha viralizado en las últimas horas, en el que aclara una duda habitual entre consumidores y alerta sobre un comportamiento que, aunque no es común, sigue dándose en algunos comercios y páginas web.

En el vídeo, el experto parte de una experiencia personal vivida en Vietnam, donde algunos establecimientos aplican un recargo del 4% por pagar con tarjeta, algo que sí es habitual en determinados países. Sin embargo, José Ramón deja claro que esa situación no es extrapolable a España. “En España no te pueden hacer pagar un extra del porcentaje que sea por el simple hecho de pagar con tarjeta, en efectivo o de la forma que sea”, afirma.

El divulgador subraya que la normativa española prohíbe expresamente imponer costes adicionales al consumidor en función del medio de pago elegido, una medida pensada para proteger los derechos de los usuarios y evitar prácticas abusivas. Esta prohibición afecta tanto al comercio físico como al comercio electrónico, por lo que también sería ilegal encontrar este tipo de recargos en tiendas online.

Aunque reconoce que no es una práctica generalizada, José Ramón advierte de que todavía se puede ver en algunos establecimientos o plataformas digitales. Por ello, insiste en la importancia de que los consumidores conozcan sus derechos. “Si esto os pasa, es totalmente ilegal y se puede denunciar a Consumo”, recalca en el vídeo.

El mensaje final del creador de Tu Blog Fiscal es claro: ningún comercio puede obligar a pagar un suplemento por elegir un método de pago concreto. En caso de que ocurra, el consumidor está amparado por la ley y puede presentar una reclamación para que las autoridades competentes actúen.