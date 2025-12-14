Juanma Lorente, abogado, sobre las cenas de empresa: "No vayas si te llevas mal con alguien. Vais a beber y va a ser un problema"

Antes de los encuentros familiares para celebrar la Navidad, los bares y restaurantes se llenan de grandes grupos. Se trata de las cenas o comidas de empresa que abarrotarán, un año más, restaurantes, discotecas y taxis.

Ya sea pagada por la empresa o sufragada por los propios trabajadores, son muchas las reuniones de empresas que se celebrarán. Encuentros con compañeros y jefes de trabajo pero con alcohol y celebraciones de por medio. Divertido, quizá, pero también peligroso en algunos casos.

Así lo advierte el abogado laboralista Juanma Lorente, que recomiendo no acudir a la comida de empresa en según que caso. "Si te llevas mal con algún compañero o un jefe no vayas, sabes que además de comer también vais a beber. Va a ser un problema", advierte, pues las consecuencias de lo que suceda en un ágape navideño puede llegar a afectar al empleo de las personas implicadas.

Motivo de despido

"Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa, cualquier cosa que no le guste a la empresa o a tu jefe o que pueda perjudicar de alguna manera a tu trabajo es motivo de despido", asegura Lorente. "Aunque llevéis 20 años siendo los mejores en vuestra empresa", añade. "Llegas a la comida de empresa, sabes perfectamente que aquel compañero o jefe te cae mal, te tomas dos copitas y tienes un enfrentamiento. Te puedes ver fuera de la empresa por ello".

Cuidado con las cenas de empresa. / CANVA

Lorente explica que "no estáis en un bar cualquiera, estáis en un ambiente de trabajo". "Todo lo que hagáis ese día puede terminar en una carta de despido", advierte. Ha habido varios casos de cenas de empresa que han terminado llegando a los tribunales. Y, en la mayoría de casos, aunque los hechos sucedieran fuera del lugar de trabajo, los magistrados consideran que, al haber vinculación entre la conducta imputada (una agresión, por ejemplo) con la relación laboral, esto tiene incidencia en la convivencia laboral de los mismos.

Así que Jaime Lorente recomienda que, en caso de estar dudando "porque sabéis que se puede liar", no vayáis.