El consejo fundamental del abogado laboralista Juanma Lorente si sufres acoso laboral: "Recoge las máximas pruebas posibles"

El acoso laboral es una de las realidades más duras y silenciosas del entorno laboral en España. Afecta a trabajadores de todos los sectores, edades y niveles jerárquicos y los que lo sufren muchas veces no saben cómo actuar para denunciarlo. Por ello, el abogado laboralista Juanma Lorente ha lanzado un mensaje claro: "Lo primero y más importante si estás sufriendo acoso laboral es recoger el mayor número de pruebas posible."

Según explica Lorente, muchas personas que sufren esta situación se sienten bloqueadas, confundidas o incluso culpables. El desgaste psicológico es alto, y eso puede hacer que se tarde mucho tiempo en actuar. Sin embargo, detectar el acoso y actuar desde el primer momento es clave para frenar la situación y proteger los derechos del trabajador. Por eso, es fundamental saber qué pasos tomar cuando uno empieza a notar comportamientos hostiles, vejatorios o discriminatorios por parte de jefes o compañeros.

El abogado destaca tres acciones básicas que toda persona debería llevar a cabo si empieza a vivir una situación de acoso laboral en su empresa. Estos tres pasos sirven para activar los mecanismos legales y empresariales que permiten resolver el conflicto de forma efectiva.

Recoge pruebas

El primer consejo del abogado es claro: documentar absolutamente todo. Si estás sufriendo acoso laboral, necesitas recopilar pruebas desde el primer momento. Esto incluye grabaciones de voz, capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp o correos electrónicos, anotaciones de conversaciones ofensivas o humillantes, e incluso testimonios de testigos que hayan presenciado los hechos. Cuanta más información tengas, más fácil será demostrar que el acoso existe.

Los tres consejos de un abogado laboralista si sufres acoso en el trabajo.

Protocolo de acoso laboral de tu empresa

El segundo paso es activar el protocolo de acoso laboral, que todas las empresas en España están obligadas a tener. Este protocolo es un documento que recoge los pasos que debe seguir la organización cuando se detecta una situación de acoso, así como los derechos del trabajador y las medidas internas de investigación y protección.

El acoso laboral deja secuelas físicas y psíquicas: esto es lo que debes hacer si lo estás sufriendo.

Solicitar por escrito la activación del protocolo es una manera formal de comunicar que existe un problema, y obliga a la empresa a investigar los hechos y proteger al trabajador durante el proceso.

Busca asesoramiento profesional

El tercer paso es buscar el asesoramiento de un abogado especialista en derecho laboral y, en particular, con experiencia en casos de acoso laboral. Este tipo de situaciones pueden volverse complejas y emocionalmente agotadoras, por lo que contar con un profesional que conozca los pasos legales y te oriente es vital para protegerte adecuadamente.

Un abogado te puede ayudar a valorar las pruebas, decidir cuándo y cómo activar el protocolo interno, o incluso presentar una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo o los tribunales. “Lo normal es que, si haces estas tres cosas, el sufrimiento termine lo antes posible”, asegura Lorente.