Nueva ayuda del Gobierno para los jóvenes que quieran comprar casa: 28.800 euros si cumplen estos requisitos

Comprar una vivienda en España se ha convertido en una misión casi imposible para muchos jóvenes. Los elevados precios del mercado inmobiliario, combinados con unos salarios que no crecen al mismo ritmo y una inestabilidad laboral persistente, hacen que el acceso a la propiedad sea un objetivo cada vez más lejano para muchos. La dificultad para ahorrar lo suficiente para una entrada, unido a las exigencias de los bancos para conceder hipotecas, agravan aún más la situación.

El panorama no mejora ni siquiera para quienes tienen empleo estable. El alto coste del alquiler impide a muchos jóvenes ahorrar lo suficiente para dar el paso hacia la compra. Es un círculo vicioso: pagan mensualidades elevadas en concepto de alquiler, pero no logran acumular el dinero necesario para acceder a una hipoteca. Ante este escenario, el Gobierno ha lanzado una nueva medida que busca romper ese ciclo y facilitar el salto del alquiler a la propiedad.

La nueva ayuda del Gobierno para que los jóvenes puedan comprar una casa. / INFORMACIÓN

Ayuda de 28.800 euros

Se trata de una ayuda directa de hasta 30.000 euros para jóvenes menores de 35 años, destinada a facilitar el alquiler con opción a compra en viviendas de protección oficial permanente. La cuantía exacta de la subvención es de un máximo de 28.800 euros, y se aplicará como parte del pago del alquiler durante un máximo de tres años. La gran ventaja de esta fórmula es que las rentas abonadas durante ese periodo se descontarán posteriormente del precio final de compra, reduciendo así la cantidad a financiar mediante hipoteca.

Requisitos para pedir la ayuda

Los requisitos para acceder a esta ayuda incluyen tener menos de 35 años, no ser propietario de otra vivienda y cumplir con los límites de ingresos establecidos para las viviendas protegidas. Además, la ayuda está limitada a un máximo de dos compradores por inmueble. Es importante destacar que solo se aplicará a viviendas protegidas con opción a compra, lo que reduce notablemente el número de inmuebles disponibles, ya que este tipo de oferta es escasa en el mercado.

Cómo pedir la ayuda

Para solicitar la ayuda, los interesados deberán estar empadronados en la vivienda arrendada, firmar un contrato de alquiler con opción a compra y cumplir con los requisitos marcados por las comunidades autónomas, que serán las encargadas de gestionar las convocatorias y conceder las ayudas. El calendario establecido por el Gobierno indica que las ayudas podrán solicitarse desde 2026 y no más allá del 30 de septiembre de 2030, fecha en la que finaliza el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la ayuda tributa en el IRPF. Es decir, deberá incluirse como ingreso en la declaración de la renta del beneficiario. A pesar de ello, los expertos aseguran que el impacto fiscal es muy inferior al beneficio económico que supone recibir hasta 30.000 euros que, en la práctica, se descuentan del precio final de la vivienda.