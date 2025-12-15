Los 5 municipios de Alicante en los que más ha bajado el precio de la vivienda en 2025

Se acaba el año y llega el momento de hacer balance. El precio de la vivienda en nuestro país ha seguido creciendo de forma imparable este 2025 y así lo atestiguan los datos del último informe de Idealista que recoge los datos de este pasado mes de noviembre.

El precio medio del metro cuadrado en nuestro país es de 2.605 euros, lo que supone un incremento del 2 % con respecto a octubre y tiene un acumulado de +16,1 % si lo comparamos con el mismo mes del año anterior.

En la Comunidad Valenciana el precio es inferior a la media y se sitúa en 2.380 euros el metro cuadrado, pero la provincia de Alicante es en la que más cuesta comprarse una casa de las tres. En Alicante el precio del metro cuadrado es de 2.670 euros mientras que en la provincia de Valencia es de 1.926 y en Castellón de 1.492 euros.

Municipios más caros para comprarse una casa

La Marina Alta sigue concentrando las localidades con el precio más caro para comprar una vivienda. En concreto, estos son los más caros de la provincia de Alicante:

Moraira : 4.364 euros el metro cuadrado

: 4.364 euros el metro cuadrado Xàbia : 3.909 euros el metro cuadrado

: 3.909 euros el metro cuadrado Benissa : 3.656 euros el metro cuadrado

: 3.656 euros el metro cuadrado Altea : 3.476 euros el metro cuadrado

: 3.476 euros el metro cuadrado Calp: 3.415 euros el metro cuadrado

Pese a tener los precios más altos, estas no son las localidades donde más ha subido el precio en el último año han sido Rafal (+58,1 %), Cox (+52,3 %), El Verger (+48,6 %), Jacarilla (+16,5 %) y Salinas (+37,5 %).

Municipios más baratos para comprarse una casa

Si le damos la vuelta a la tabla y buscamos los municipios más baratos nos encontramos con que en Villena se paga el metro cuadrado a 675 euros, en Callosa de Segura a 701, en Monóvar a 792, en Redován a 812 y en Benejúzar y Banyeres a 825 euros.

Pero si realizamos un análisis anual nos encontramos con las localidades donde más ha caído el precio del metro cuadrado. Son las siguientes:

Ràfol d’Almúnia

Ràfol d’Almúnia es un municipio de la Marina Alta, muy cercano a Pego donde el precio de la vivienda en este año ha bajado un 7,9 %, la caída más pronunciada de la provincia de Alicante. Esta reducción ha dejado el metro cuadrado en Ràfol d’Almúnia 2.537 euros.

Algorfa

En la Vega Baja tenemos a Algorfa, una localidad de poco más de 3.000 habitantes famosa por sus rutas de senderismo. En Algorfa el precio de la vivienda ha caído un 7,8 % y el metro cuadrado se pagaba en noviembre era de 2.802 euros.

Beniarbeig

Volvemos a la Marina Alta para ver como en Beniarbeig la vivienda ha bajado un 6 % en lo que va de año y el metro cuadrado se paga a 1.995 euros.

Alcalalí

El siguiente pueblo en el que más ha bajado el precio de la vivienda es Alcalalí. Este municipio también de la Marina Alta ha visto como el precio de la vivienda caía un 4,3 % aunque eso no impide que se siga pagando la friolera de 2.591 euros.

Villena

Por último tenemos Villena, donde el precio acumulado de la vivienda ha bajado un 1,9 % dejando el metro cuadrado en 675 euros.