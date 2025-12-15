Buenas noticias para los mutualistas que esperan la devolución del IRPF: Hacienda agiliza los pagos

Durante décadas, miles de jubilados en España que cotizaron a antiguas mutualidades laborales han reclamado la devolución del IRPF abonado de forma indebida. El motivo de esta situación se remonta a los años previos a la integración plena de estos sistemas en la Seguridad Social. Entre 1967 y 1978, muchos trabajadores realizaron aportaciones a mutualidades que, a diferencia de las cotizaciones actuales, no se beneficiaron del tratamiento fiscal favorable, lo que generó una doble tributación al momento de percibir sus pensiones.

Este derecho a devolución fue confirmado por el Tribunal Supremo en 2022, que reconoció que esos ingresos estaban sujetos a un exceso de IRPF. A raíz de esta sentencia, se abrió un proceso para que los afectados –o sus herederos en caso de fallecimiento– pudieran solicitar la devolución de los importes indebidamente cobrados por Hacienda en los años no prescritos, concretamente de 2019 a 2022.

Proceso lento al principio

Aunque la sentencia fue clara, el procedimiento para solicitar la devolución no lo fue tanto. Muchos mutualistasse vieron obligados a presentar escritos, recopilar documentación antigua y enfrentarse a largos tiempos de espera. Durante 2023 y parte de 2024, las devoluciones se gestionaron con lentitud, generando frustración en el colectivo afectado. Fue una etapa marcada por la saturación administrativa y por un sistema que no estaba preparado para tramitar tantas reclamaciones a la vez.

Devolución IRPF: Hacienda pisa el acelerador. / INFORMACIÓN

Sin embargo, en 2025 la situación ha cambiado. La Agencia Tributaria ha agilizado el proceso y, según datos oficiales, ya ha devuelto más de 2.350 millones de euros a pensionistas que cotizaron a mutualidades laborales. El cambio normativo aprobado en verano ha sido clave: ahora Hacienda puede realizar los pagos en un solo abono, sin fraccionamientos anuales, lo que ha permitido acelerar la devolución de forma masiva. A esto se suma la simplificación del procedimiento, que ahora se puede realizar íntegramente online a través de Renta Web.

Cómo pedir la devolución del IRPF

El proceso para solicitar la devolución es ahora mucho más accesible. Los mutualistas solo necesitan identificarse en la sede electrónica de la Agencia Tributaria mediante certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve. Una vez dentro, acceden al formulario específico para esta devolución, en el que muchos datos ya vienen precargados. Solo deben revisar, confirmar y enviar. Para quienes presentaron solicitudes antes de que existiera este sistema simplificado, es recomendable volver a enviar el formulario actualizado para asegurarse de que el expediente esté completo.

La rapidez en los pagos no implica que todos los casos estén resueltos. Es importante destacar que hay situaciones distintas: algunos ya presentaron el formulario correctamente, otros lo hicieron de forma incompleta o con versiones anteriores, y muchos aún no han iniciado el trámite. La recomendación es clara: comprobar el estado de la solicitud y actuar antes del 2 de febrero de 2026, especialmente si nunca se ha reclamado antes, ya que esa es la fecha límite para optar a la devolución conjunta de los ejercicios 2020, 2021 y 2022.