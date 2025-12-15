Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Cuando estás de baja médica no estás cobrando el sueldo"

Estar de baja médica genera muchas dudas entre los trabajadores, especialmente en lo relativo a lo que se cobra durante ese periodo. Una de las creencias más extendidas es pensar que cuando un trabajador se encuentra de baja médica sigue percibiendo su sueldo habitual. Sin embargo, la realidad es muy diferente: no se cobra el salario, sino una prestación económica por incapacidad temporal que se calcula de forma distinta a lo que figura mensualmente en la nómina.

Esta prestación económica depende del motivo de la baja (si es por enfermedad común o accidente laboral), del tiempo que dure y de la base reguladora del trabajador. Es decir, no se tienen en cuenta los pluses, incentivos ni la mayoría de los complementos salariales que habitualmente elevan el sueldo mensual. Por eso, la cantidad que se cobra durante una baja médica puede ser notablemente inferior al salario habitual, salvo en convenios colectivos que mejoren voluntariamente la prestación.

Cómo calcular el sueldo durante la baja

Muchos trabajadores se sorprenden cuando reciben el primer ingreso estando de baja y comprueban que es inferior al esperado. Para evitar confusiones, es clave entender cómo se calcula realmente esta prestación, conocer qué días están cubiertos y qué porcentaje del sueldo se cobra en cada tramo de la baja. Además, existen diferencias importantes entre bajas por enfermedad común y aquellas originadas por accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Esto es lo que cobras cuando estás de baja médica. / INFORMACIÓN

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha abordado este tema para ayudar a los trabajadores a entender su situación real cuando están de baja. "Cuando estás de baja médica, no estás cobrando el sueldo, estás cobrando la prestación por incapacidad temporal", explica en Instagram. Y añade: “Esta prestación no se calcula con los pluses ni con todos los complementos, sino a partir de la base reguladora de tu nómina”.

La clave: las bases de cotización

La clave está en identificar correctamente cuál es la base de cotización aplicable en cada caso. Según Ignacio, “si miras tu nómina, verás que hay una base de cotización por contingencias comunes, y otra por contingencias profesionales”. La que se aplica para una baja por enfermedad común es la de contingencias comunes, y si se trata de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, se usa la base de contingencias profesionales. Esta base será el punto de partida para calcular la prestación diaria que recibirá el trabajador.

Además, el abogado detalla cómo se realiza el cálculo: “Lo que tienes que hacer es coger tu nómina, revisar la base del mes anterior a la baja, y dividir ese importe entre 30. Ese será tu importe diario de referencia”, señala. A partir de ahí, se aplica un porcentaje en función del día de la baja en el que te encuentres.

Aquí viene uno de los datos más importantes que destaca este abogado laboralista: durante los primeros tres días de la baja médica, por regla general, no se cobra nada. Del día 4 al 20, se cobra el 60% de la base reguladora diaria, y a partir del día 21 en adelante, se cobra el 75%. Por tanto, durante una baja médica no solo se percibe menos dinero, sino que además el importe varía según el tramo de días en el que te encuentres.

Este cálculo es estándar salvo que el convenio colectivo o el contrato del trabajador establezca mejoras específicas. Algunas empresas, por ejemplo, asumen el 100% del sueldo durante las bajas, pero esto no es obligatorio. Por eso, de la Calzada insiste en que los trabajadores deben conocer exactamente cómo se computa su prestación y no confundirla con su salario normal.