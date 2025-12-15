La advertencia del abogado David Jiménez sobre la Lotería de Navidad: “Si juegas con alguien y te toca, no vayas solo a cobrar el premio”

La Lotería de Navidades, sin duda, uno de los eventos más esperados del año en España. Cada 22 de diciembre, millones de personas siguen con ilusión el sorteo más emblemático del país, con la esperanza de que su número sea el agraciado con el Gordo u otros premios importantes. Más allá de los bombos y los niños de San Ildefonso, esta tradición moviliza a millones de euros y une a familias, compañeros de trabajo y amigos en una misma ilusión: la de compartir la suerte.

Precisamente por ese espíritu colectivo, es muy habitual que los décimos de la Lotería de Navidad se jueguen en grupo. Compañeros de empresa que compran participaciones, familiares que se reparten el coste del décimo, amigos que acuerdan compartirlo “a pachas”... Las combinaciones son múltiples, pero el objetivo siempre es el mismo: repartir el premio si la fortuna sonríe. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que, si no se gestiona correctamente el cobro del premio, pueden surgir complicaciones legales y fiscales.

Repartir el premio de la Lotería de Navidad

Cuando el número resulta premiado, la alegría se multiplica. Pero también lo hacen los errores si no se actúa con precaución. En el momento del cobro, no basta con la confianza entre las personas implicadas. Hacienda está muy atenta, y los procedimientos bancarios que se activan pueden dar lugar a situaciones imprevistas si no se toman las medidas adecuadas. En especial, si solo una persona del grupo acude a cobrar el premio y luego reparte el dinero entre los demás, podría estar cometiendo una infracción fiscal.

Si juegas con alguien a la lotería y os toca, no vayas solo a cobrar el premio. / Álex Zea - Europa Press

Aquí es donde entra en juego la advertencia del abogado y economista David Jiménez, quien ha lanzado un importante aviso a los jugadores de la Lotería de Navidad: “Si juegas la lotería con alguien y te toca, no vayas solo a cobrar el premio”. El motivo tiene que ver con cómo actúa la Agencia Tributaria ante este tipo de ingresos. “Cuando vayas a cobrar el premio, el banco —como colaborador social— informará a Hacienda y expedirá un certificado de retenciones. En él aparecerá únicamente como titular del dinero la persona que haya acudido a cobrarlo”, aclara Jiménez.

Cobrar el premio todos juntos

Y aquí viene el problema: si luego esa persona transfiere una parte del dinero a los demás integrantes del grupo, aunque haya un acuerdo verbal o mensajes de WhatsApp que acrediten que el premio era compartido, Hacienda puede considerar ese movimiento como una donación. Y las donaciones están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que puede implicar un coste fiscal nada despreciable, dependiendo de la comunidad autónoma y del importe.

La advertencia de un abogado: "Si te toca la lotería y juegas con alguien no vayas solo a cobrar el premio" / Redacción

Por eso, el consejo del abogado es claro: lo ideal es que todos los participantes en el décimo vayan juntos a cobrar el premio al banco. De este modo, todos aparecerán en el certificado de cobro como cotitulares y quedará reflejado desde el primer momento que el premio se ha repartido entre varias personas. Si por alguna razón no es posible acudir en grupo, otra alternativa válida es acudir a un notario y redactar un acta notarial antes del cobro, donde se deje constancia de que el décimo es compartido y quiénes son los verdaderos beneficiarios.

Jiménez también recuerda que esta precaución es una recomendación fiscal y también una protección legal para evitar conflictos futuros. En caso de que haya disputas entre los participantes del décimo, el hecho de no haber documentado correctamente el acuerdo podría complicar mucho las cosas. Además, si Hacienda interpreta el reparto como una donación, los receptores del dinero podrían verse obligados a pagar impuestos adicionales o incluso ser sancionados, especialmente si las cantidades superan los mínimos exentos.