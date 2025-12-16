El consejo del asesor financiero Antonio Lorenzo para no perder dinero: “Este es el mejor momento para pedir una hipoteca”

Elegir el momento adecuado para pedir una hipoteca puede ser tan determinante como elegir el banco o el tipo de interés. En un mercado inmobiliario condicionado por la evolución del euríbor, la prudencia de las entidades financieras y la incertidumbre económica, cada decisión cuenta. Sin embargo, mientras muchos compradores se centran en encontrar la vivienda perfecta, pocos se preguntan cuándo es realmente más conveniente sentarse a negociar con un banco. Y la respuesta, según los expertos, no suele coincidir con los meses de mayor actividad inmobiliaria.

Tradicionalmente, la primavera y el verano concentran buena parte de las compraventas y de las solicitudes de hipotecas. Hay más movimiento, más anuncios y una sensación general de dinamismo que invita a dar el paso. Pero ese mismo contexto juega en contra del cliente: cuando la demanda es alta, los bancos tienen menos incentivos para mejorar condiciones. En esos periodos, las ofertas son más homogéneas y la capacidad de negociación se reduce. Por eso, algunos asesores financieros recomiendan mirar justo en la dirección contraria, hacia los momentos de menor ruido.

Hipotecas a final de año

Es ahí donde entra en juego el final de año. Para Antonio Lorenzo, asesor hipotecario y divulgador financiero, no hay duda: “La mejor parte del año para sacar una hipoteca siempre ha sido y siempre será a final de año”. El experto sostiene que este periodo, marcado por un descenso general de la demanda, activa una dinámica muy distinta dentro de las entidades financieras. “¿Y si te dijera que el mejor momento para hipotecarte es cuando nadie lo está haciendo?”, plantea Lorenzo, apuntando a un fenómeno que se repite ejercicio tras ejercicio.

El mejor momento del año para pedir una hipoteca según un experto. / INFORMACIÓN

La clave está en los objetivos comerciales de los bancos. Las entidades trabajan con metas anuales muy definidas en volumen de hipotecas concedidas, y cuando se acercan los últimos meses del año sin haberlas cumplido, la presión interna aumenta. “A final de año los bancos que no han cumplido sus objetivos… se desesperan”, explica Lorenzo. Esa urgencia se traduce en una mayor flexibilidad comercial que rara vez se ve en otros momentos, con ajustes rápidos y decisiones que buscan cerrar operaciones antes del 31 de diciembre.

El mejor momento del año para pedir una hipoteca según un experto. / MIGUEL ANGEL MONTESINOS

Según el asesor, este contexto provoca auténticos giros en las condiciones hipotecarias. “De repente empiezan a dar cosas que hace meses no daban”, asegura. Entre ellas, menciona bajadas agresivas de tipos de interés, reducción de exigencias en productos vinculados y una actitud mucho más abierta a negociar. “Se vuelve una locura”, resume Lorenzo, quien afirma que durante estas semanas aparecen ofertas que no vuelven a repetirse el resto del año y que pueden suponer un ahorro considerable a largo plazo.

Otro de los aspectos más relevantes es el acceso a la financiación para perfiles considerados de riesgo. Lorenzo destaca que personas con poca antigüedad laboral, ingresos variables o situaciones que generan dudas en los departamentos de riesgo pueden encontrar una oportunidad inesperada a final de año. “Perfiles que no aprobaban hace meses, ahora sí”, explica. El experto asegura haberlo vivido en numerosas ocasiones: clientes descartados en primavera o verano que finalmente consiguen la hipoteca en diciembre gracias a un cambio de criterio interno en el banco.

Eso sí, estas oportunidades no suelen anunciarse de forma masiva. No hay grandes campañas ni reclamos visibles. “No lo verás anunciado a bombo y platillo”, afirma Lorenzo. Por eso, los especialistas recomiendan llegar a final de año bien preparados, con la documentación lista y una estrategia clara.