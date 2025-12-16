El abogado Juanma Lorente advierte de algo que hacen muchas empresas y es ilegal: así se abusa del contrato fijo discontinuo

Algo tan importante como tener trabajo es tener bien claras las condiciones de tu contrato, aunque no siempre es así. El abogado laboralista Juanma Lorente advierte que, aún hoy, prolifera en muchos de sus clientes el uso indebido del contrato fijo discontinuo en las empresas. El letrado señala que esta práctica es cada vez más frecuente a pesar de su ilegalidad.

Según explica, existen trabajadores con contrato fijo o fijo discontinuo que solo están fuera de la empresa durante un mes o mes y medio al año.

“Si tienes un contrato fijo o discontinuo, pero solo estás fuera de la empresa un mes o mes y medio, tú realmente eres indefinido, fijo, normal y corriente”, afirma Lorente. El abogado subraya que este tipo de contratos se están utilizando de forma incorrecta para encubrir relaciones laborales que deberían ser indefinidas.

Paro durante las "vacaciones"

Lorente ha descrito el patrón habitual: empresas que mantienen al trabajador o la trabajadora dada de alta durante once meses y, llegadas las "vacaciones", dan debaja al empleado o empleada. Durante ese mes, el trabajador pasa al paro, por lo que no cobra las vacaciones (que son un derecho) sino la prestación por desempleo. Según el abogado laboralista, esto se hace con varios objetivos: más allá de evitar el pago de las vacaciones, los empresarios se facilitan futuros despidos encubiertos: “Te dejan en el paro justificando que no hay actividad”, señala.

“No se puede estar de fijo discontinuo ni diez meses y medio ni once meses”, explica. Superar ese límite supone un uso fraudulento del contrato y es ilegal, y la situación es todavía más grave si la empresa utiliza ese mes de baja para que el trabajador cobre el paro durante lo que deberían ser sus vacaciones.

El letrado recuerda que las vacaciones siempre deben pagarse por la empresa: ese mes que te mandan al paro "deberías estar contratado, cobrando tus vacaciones", insiste y recuerda que los trabajadores afectados por esta práctica deben reclamar su situación laboral.

“El consejo es reclamar para cambiar el contrato fijo discontinuo por un indefinido normal y corriente”, afirma.

Para Lorente, quienes se encuentren en esta circunstancia no deben asumirla como normal, ya que no lo es desde el punto de vista legal.