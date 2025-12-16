Cuando un hermano saca dinero de la cuenta de los padres: qué hacer según la abogada Laura Lobo

Los conflictos entre hermanos por cuestiones de herencia son mucho más habituales de lo que la mayoría imagina. La muerte de los padres destapa tensiones que pueden haberse cocinado durante años. Y uno de los escenarios más frecuentes es el manejo del dinero de los progenitores en los últimos años de vida, especialmente cuando uno de los hijos tiene acceso a sus cuentas bancarias.

En muchos hogares, a medida que los padres envejecen, surge la necesidad práctica de que un hijo gestione pagos, recados o trámites bancarios. Lo que empieza como una ayuda suele formalizarse añadiendo a ese hijo como cotitular o autorizado en la cuenta. Y es precisamente ahí donde germinan muchas de las disputas futuras: ¿qué ocurre si esa persona retira dinero que después el resto de herederos descubre y considera injustificado? ¿Debe devolverse? ¿Forma parte de la herencia o puede el hijo que lo sacó reclamarlo como propio?

Un hijo como cotitular de la cuenta

Laura Lobo, abogada especializada en herencias, expone que esta situación es tan común como jurídicamente compleja. Según describe, “es muy frecuente que los padres, conforme se van haciendo mayores, metan a alguno de sus hijos como cotitulares o autorizados de la cuenta del banco”. Y también es frecuente que “este hijo comience a sacar dinero de la cuenta de sus padres amparándose en que sus padres tienen demencia, cualquier enfermedad o se encuentran próximos al fallecimiento”. El conflicto estalla, explica Lobo, cuando tras el fallecimiento, el resto de herederos revisa los movimientos y descubre retiradas significativas realizadas por uno de los hermanos que ahora se niega a devolverlas.

La abogada subraya que el caso no admite una respuesta única. Todo depende de las circunstancias concretas, y por eso cada proceso requiere un análisis minucioso. Según Lobo, “el problema surge en el momento de la herencia cuando el resto de herederos mira los movimientos de la cuenta y ven que uno de los hermanos ha sacado dinero”. Ese hermano, en muchas ocasiones, argumenta que “como era cotitular o autorizado, el dinero es para él y no debe formar parte de la herencia”. Ante esa creencia, muy extendida, Lobo aclara que la cotitularidad o la autorización no convierte automáticamente en propietario al hijo que retira fondos. Lo relevante no es el nombre en la libreta, sino el origen del dinero y su destino.

A la hora de valorar si se puede reclamar, la abogada señala dos cuestiones esenciales. Primero, ¿está justificado el destino del dinero? Es decir, ¿puede el hermano demostrar que lo usó para la atención o el cuidado de sus padres? Gastos médicos, pagos de residencias, compras necesarias o servicios de asistencia pueden justificar esas retiradas. En segundo lugar, plantea si existe alguna evidencia de que los padres tenían conocimiento o dieron su consentimiento para sacar ese dinero.

Cuando los herederos consideran que las cantidades extraídas deben volver al patrimonio común, se abre la puerta a una reclamación formal, apunta Lobo. Este proceso requiere acudir a juicio y su objetivo es que un juez determine si las cantidades retiradas deben incluirse en el inventario de la herencia. La otra parte, habitualmente el hermano que realizó las retiradas, sostendrá lo contrario: que ese dinero no forma parte del caudal hereditario y que actuó conforme a derecho. “Basándonos en las pruebas, el juez determinará si debe incluirse o no”, resume la abogada. Documentos bancarios, justificantes de gastos, informes médicos sobre la capacidad de los padres y testimonios suelen ser clave.