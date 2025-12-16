El SEPE habla claro: no puedes cobrar en efectivo el paro para que no te embarguen el dinero de la cuenta

Cuando estás cobrando una prestación por desempleo son muchas las dudas que te pueden asaltar y muchas las circunstancias personales que se pueden dar.

Para resolver cuestiones muy concretas en el programa ‘Madrid Trabaja’, de Telemadrid, suelen contar con un especialista del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para resolverlas.

En este caso un oyente relataba que tiene deudas y cuentas embargadas, por lo que quería saber si el SEPE podía ingresarle su subsidio por desempleo en una cuenta bancaria en la que no figure como titular, si no únicamente como autorizado.

El asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, Fernando Maján, explicaba que la normativa establece que los subsidios se deben pagar a través de una transferecia bancaria en la que el titular sea el beneficiario de la prestación. El objetivo de esta medida es evitar el fraude fiscal y cumplir con la ley de blanqueo de capitales.

Una oficina del SEPE en la ciudad de Alicante. / PILAR CORTES

Cobrar el paro en efectivo

“El SEPE en ocasiones permite el cobro en efectivo, es excepcional y son situaciones que hay que documentar muy bien”, explica Maján. En la web del SEPE se detallan concretamente en qué situaciones se podría solicitar. Son las siguientes:

Cuando exista alguna circunstancia, y solo mientras esta se mantenga, que no permita al SEPE, en un momento dado, ingresar la prestación en tu cuenta.

Cuando alegues y justifiques alguna circunstancia personal por la cual el pago por ingreso en cuenta pueda ocasionarte algún perjuicio grave . El SEPE podrá tener en cuenta las causas que hayas indicado.

. El SEPE podrá tener en cuenta las causas que hayas indicado. Las circunstancias personales que podrían admitir son las siguientes:

Ser víctima de violencia de género o encontrarse en una situación que necesite especial protección , a fin de preservar la identidad y seguridad de las personas afectadas. Estas situaciones se justifican con el documento proporcionado por la Administración competente, salvo que ya estuvieran debidamente justificadas en el expediente.

, a fin de preservar la identidad y seguridad de las personas afectadas. Estas situaciones se justifican con el documento proporcionado por la Administración competente, salvo que ya estuvieran debidamente justificadas en el expediente. Cuando alegues y justifiques que no puedes abrir una cuenta corriente.

Cuando tengas autorizado por el SEPE el pago por recibo y las causas que indicaste para obtener esta autorización figuren justificadas en el expediente.

Sin embargo, Maján sí que puntualiza que la cuestión que plantea el oyente, que quiere eludir el embargo de la prestación, “no es una causa justificada para que pueda cobrar de otra manera, porque si no todos querrían cobrar así para que no les embarguen las cuentas”.