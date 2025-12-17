¿Agentes de igualdad? Todo lo que debes saber sobre esta nueva profesión que impulsa el Gobierno

El Gobierno aprobó este martes, 16 de diciembre, el anteproyecto de ley para regular el ejercicio de la profesión de agente de igualdad, una figura técnica dedicada a convertir las políticas de igualdad en medidas concretas, evaluables y sostenibles dentro de administraciones, empresas y entidades del tercer sector. La norma fija, como regla general, la obtención de un título profesional habilitante para poder ejercer, que se alcanzará mediante grado o máster de carácter oficial.

Así lo anunció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según explicó, el texto define como funciones principales de estos profesionales el diagnóstico y análisis de situaciones de discriminación y desigualdad entre mujeres y hombres, y el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas orientados a reducir y eliminar esas brechas. En la práctica, el trabajo del agente de igualdad pasa por detectar dónde se produce la desigualdad, proponer medidas y comprobar si funcionan, con indicadores y seguimiento.

Acceso por formación reglada y título expedido por universidades

El anteproyecto establece que, para obtener el título profesional, será necesario cumplir alguno de los requisitos previstos. Entre ellos, estar en posesión de un título universitario oficial de grado o equivalente en el ámbito de conocimiento de estudios de género, estudios feministas y políticas públicas de igualdad, o contar con un máster universitario oficial habilitante específico en agente de igualdad. El título será expedido por las universidades competentes.

Diez años de periodo transitorio para acreditación

La norma prevé además un periodo transitorio de 10 años desde la entrada en vigor de la ley, con el objetivo de ordenar el paso hacia el modelo regulado y habilitar vías de acreditación para quienes ya vienen desarrollando estas funciones.

Entre los requisitos para esa acreditación, el texto contempla experiencia laboral de al menos tres años continuados o cinco discontinuos en tareas propias de la profesión, siempre que se cuente con un título de técnico/a de Grado Superior de Formación Profesional. También se incluye la posibilidad de acreditar mediante la disposición de un título de grado o posgrado en el ámbito de conocimiento de estudios de género, estudios feministas y políticas públicas de igualdad.

Redondo aseguró que la ley, impulsada por su departamento junto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, busca evitar la exclusión "injustificada" de profesionales competentes que han trabajado en igualdad en contextos públicos, privados o del tercer sector, y facilitar una transición ordenada que aporte seguridad jurídica tanto a los profesionales como a las entidades contratantes. La ministra subrayó que el anteproyecto fija un "horizonte claro" de profesionalización basado en la formación reglada como vía estable de acceso, y garantiza el principio de libre circulación de personas y servicios en el mercado interior de la Unión Europea.

El texto enmarca la reforma como respuesta a una "reivindicación histórica" del sector y atribuye a los agentes de igualdad el impulso, la coordinación, el diseño y la evaluación de actuaciones dirigidas a la "progresiva consecución" de la igualdad efectiva en los distintos ámbitos sociales, con el objetivo de asegurar la ausencia de discriminación directa o indirecta por razón de sexo.

Prórroga del Plan Estratégico de Igualdad 2022-2025

En la misma reunión, el Consejo de Ministros aprobó la renovación del Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2022-2025 (Peiemh), el principal instrumento del Ejecutivo para orientar cambios institucionales y sociales destinados a avanzar en igualdad.

El Peiemh define ejes de intervención y objetivos estratégicos en ámbitos de competencia de la Administración General del Estado (AGE), con retos de cambio organizacional, de funcionamiento interno y externo, y actuaciones en el área socioeconómica. Para asegurar la continuidad de las medidas y su acreditación ante otros organismos, el Gobierno considera necesaria su prórroga hasta que culmine la elaboración y aprobación de un nuevo plan estratégico actualizado a la realidad social.