La ciudad de Alicante más barata para comprar una casa: un chalet con piscina y un campo con olivos por 100.000 euros

Comprar una casa en España es difícil. Esta afirmación constata una realidad que se vive en en nuestro país y que afecta especialmente a los jóvenes, que ven como los precios inalcanzables les obligan a no abandonar la casa de sus padres o a pagar un alquiler sin fecha de fin.

Según el último informe de Idealista, que recoge la evolución del precio de la vivienda en venta en España en el mes de noviembre, la cantidad que pagamos por el metro cuadrado sigue subiendo. En la actualidad, la media es de 2.605 euros, un 2 % más si lo comparamos con el mes anterior y un 16,1 % por encima del mismo mes del año 2024.

Comprar una casa en la provincia de Alicante

Si nos centramos en la provincia de Alicante, la media del metro cuadrado asciende a 2.670 euros. Un dato que no ha dejado de bajar desde hace varios años. En concreto, si lo comparamos con el dato de 2024, el precio del metro cuadrado ha subido un 14,3 %.

Los municipios con el precio más caro, según indica el baremo que emplea Idealista, en Alicante son:

Moraira : 4.364 euros

: 4.364 euros Xàbia : 3.909 euros

: 3.909 euros Benissa : 3.656 euros

: 3.656 euros Altea : 3.476 euros

: 3.476 euros Calp: 3.415 euros

Panorámica de Villena, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Comprar una casa en Villena

En el lado opuesto de la tabla nos encontramos con que la localidad más barata para comprar una casa es Villena, donde se paga a 675 euros el metro cuadrado. Le siguen Callosa de Segura (701 euros), Monóvar (792 euros), Redován (812 euros) y Benejúzar (825 euros).

Villena es una ciudad con más de 34.000 habitantes y que es perfectamente reconocible por su castillo. La localidad está bien conectada, con acceso cómodo a la A-31 y estación del AVE.

¿Y por qué suele ser más barato comprar vivienda allí que en la costa? Villena no depende del tirón del turismo de playa ni del comprador vacacional, que en otros municipios empuja los precios al alza. Al ser interior, la demanda es más estable y local: familias, trabajadores y gente que busca tranquilidad. Además, hay bastante parque de vivienda de segunda mano y edificaciones con bastantes años, que a menudo requieren reformas. Eso abarata el precio de entrada, aunque luego el coste puede trasladarse a la rehabilitación.

En el portal Idealista encontramos pocas viviendas a la venta en Villena, en concreto dos. Se trata de edificios de dos plantas para reformar que no valen más de 200.000 euros.

Por su parte, en el portal Fotocasa sí que hay más oferta. Por 100.000 euros encontramos un chalet con piscina y dos habitaciones de 100 metros cuadrados y una finca rústica con una parcela de 126.000 metros cuadrados con cultivo de almendros y olivos. Esta parcela también cuenta con una casa construida de 195 metros cuadrados pero muy antigua.

Si buscas un piso, también tienes uno disponible por 103.000 euros de cuatro habitaciones y 129 metros cuadrados ubicado en una planta baja frente a la estación de tren.