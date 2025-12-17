¿Puede la empresa quitarte la cesta de Navidad? El abogado Miguel Benito Barrionuevo lo aclara

Cada mes de diciembre se repite la misma escena en muchas empresas: los empleados esperan recibir su esperada cesta de Navidad. Sin embargo, en algunos casos, ese obsequio nunca llega, o directamente se elimina sin explicación. ¿Puede la empresa hacerlo? ¿Está obligada a darla todos los años? ¿Se considera un derecho del trabajador? Las dudas son muchas, y la respuesta legal no es tan simple como podría parecer.

En primer lugar, conviene dejar claro que la cesta de Navidad no forma parte del salario base, ni está regulada de forma específica en el Estatuto de los Trabajadores. Se trata de una retribución en especie o beneficio social que muchas empresas entregan voluntariamente como gesto navideño, y cuyo valor económico varía mucho según el sector, la empresa o la antigüedad del trabajador. Puede ir desde un simple lote con turrón y cava hasta cestas de lujo con productos gourmet.

Pero lo que en principio parece un gesto voluntario y puntual, puede convertirse en una obligación si se repite de forma sistemática y sin condiciones. Esto ha sido motivo de numerosas sentencias en los tribunales laborales españoles, que han aclarado en qué casos una cesta de Navidad pasa de ser un regalo voluntario a un derecho adquirido. Y precisamente sobre este punto arroja luz el abogado Miguel Benito Barrionuevo, que en su canal de TikTok (@empleado_informado) explica qué puede hacer la empresa y qué no respecto a este tema.

¿Es legal que te quiten la cesta de Navidad? Esto dice el abogado Miguel Benito Barrionuevo / L.O

La empresa no está obligada a dar cesta de Navidad

A juicio del abogado, lo más evidente es que una empresa no está obligada a dar una cesta de Navidad si nunca lo ha hecho. Es decir, si no existe tradición, convenio colectivo ni pacto individual, la entrega de la cesta es totalmente voluntaria. Nadie puede reclamar algo que no ha existido antes. El problema surge cuando sí ha existido.

El letrado aclara que si durante varios años consecutivos la empresa ha entregado la cesta de Navidad sin poner condiciones, la jurisprudencia entiende que este beneficio se convierte en un derecho adquirido. Y, por tanto, la empresa no puede retirarlo unilateralmente sin más.

Derecho adquirido

En caso de que lo hiciera se puede considerar que ha habido una modificación sustancial de las condiciones laborales, lo que abre la puerta a varias vías legales. El trabajador afectado podría reclamar judicialmente que se restituya ese derecho o incluso podría optar por extinguir su relación laboral con la empresa, teniendo derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado si acredita que el cambio le causa un perjuicio sustancial.