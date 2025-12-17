El SEPE busca trabajadores para una profesión de toda la vida que Gonzalo Bernardos puso en el punto de mira: 25.000 euros de sueldo

Las profesiones de toda la vida están en auge. Y es que, a pesar de que las tendencias del mercado en materia de empleo pasan por las profesiones dedicadas a las nuevas tecnologías, hay otros trabajos que nunca dejarán de necesitar.

Este es el caso de carpinteros, electricistas o fontaneros. De momento no hay una máquina o un robot que te arregle un grifo y te ponga un enchufe, por lo que son profesiones para las que siempre hay una demanda.

Así lo puso también de manifiesto recientemente el economista Gonzalo Bernardos. El colaborador de programas como ‘La Sexta Xplica’ o ‘Más vale tarde’ pronosticaba que la construcción será uno de los trabajos con mejores condiciones salariales y mayor demanda en pocos años. “Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano en la construcción”, aseguraba el economista en una entrevista en el medio Infobae.

Nos hemos propuesto saber si ya hay demanda para estos oficios y qué sueldo se está pagando.

Ofertas de trabajo de yesero

En ‘Empléate’ el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hemos encontrado una veintena de ofertas de empleo para trabajar de yesero en España.

Algunas de ellas son: