El SEPE busca trabajadores para una profesión de toda la vida que Gonzalo Bernardos puso en el punto de mira: 25.000 euros de sueldo
El economista reflexionaba cómo trabajos vinculados a los oficios tradicionales
Las profesiones de toda la vida están en auge. Y es que, a pesar de que las tendencias del mercado en materia de empleo pasan por las profesiones dedicadas a las nuevas tecnologías, hay otros trabajos que nunca dejarán de necesitar.
Este es el caso de carpinteros, electricistas o fontaneros. De momento no hay una máquina o un robot que te arregle un grifo y te ponga un enchufe, por lo que son profesiones para las que siempre hay una demanda.
Así lo puso también de manifiesto recientemente el economista Gonzalo Bernardos. El colaborador de programas como ‘La Sexta Xplica’ o ‘Más vale tarde’ pronosticaba que la construcción será uno de los trabajos con mejores condiciones salariales y mayor demanda en pocos años. “Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano en la construcción”, aseguraba el economista en una entrevista en el medio Infobae.
Nos hemos propuesto saber si ya hay demanda para estos oficios y qué sueldo se está pagando.
Ofertas de trabajo de yesero
En ‘Empléate’ el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hemos encontrado una veintena de ofertas de empleo para trabajar de yesero en España.
Algunas de ellas son:
- Se buscan cinco yeseros con experiencia en obra nueva y reformas de al menos cinco años en Pontevedra. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 17.000 y 24.000 euros.
- Se buscan a 15 peones para instalar placas de cartón y yeso y labores de peonaje en obra para Valencia. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa, horario partido y un sueldo de entre 18.000 y 25.000 euros.
- Se buscan 4 aprendices y oficiales para realizar tareas de instalación de placas de yeso laminado en la ciudad de València y alrededores. Se ofrece contrato indefinido con jornada completa y un sueldo de entre 22.800 y 25.000 euros.
- Se busca un montador de placas de yeso laminado para la elaboración de paredes, techos, columnas, etc. en Toledo. Se ofrece un contrato temporal, jornada parcial y un sueldo de hasta 20.300 euros brutos.
- Se busca un albañil con conocimientos de colocación de yeso en Mallorca.
- Se busca un albañil para la colocación de tabiques de cartón-yeso, entre otras labores en Palencia.
