La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía explica la separación de bienes: cuándo sí te protege y cuándo no sirve de nada
La situación de los cónyuges con respecto a su actividad económica determinará cuál es el mejor contrato matrimonial
La elección del régimen económico matrimonial es una de las cuestiones más importantes cuando dos personas deciden casarse. Elegir qué es lo "mejor" dependerá, sobre todo, de la situación económica de los cónyuges, no solo en cuestión de colchón sino referente a la actividad económica a la que se dediquen. Esto último, el trabajo y ejercicios de cada uno, debería ser lo determinante a la hora de elegir qué es más ventajoso a la hora de elegir contrato matrimonial.
En relación a este tema, la notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía tiene una opinión profesional clara y precisa: hay veces que conviene la separación de bienes y, otras veces, no tiene sentido pactarla.
Cuándo elegir separación de bienes
Si uno de los cónyuges desarrolla una actividad profesional mercantil o empresarial (un despacho propio, un médico en una consulta privada...), lo ideal sería optar por la separación de bienes. Clemente Buendía explica que, en estos casos, si el matrimonio está casado en régimen de gananciales y uno de los cónyuges contrae deudas en el ejercicio de su actividad profesional, los acreedores pueden dirigirse contra los bienes gananciales. Es decir, las deudas afectarían al patrimonio común de la familia.
Esto implica que el otro cónyuge, que puede ser funcionario o trabajador por cuenta ajena y no tener relación con esa actividad económica, no puede dejar a salvo su parte de los bienes gananciales. Por este motivo, la notaria señala que en estos supuestos sí puede ser aconsejable pactar la separación de bienes, para proteger el patrimonio del cónyuge que no asume riesgos empresariales o profesionales.
Cuándo no tiene sentido pactar separación de bienes
Echando abajo otro mito sobre el tipo de relación matrimonial, la notaria puntualiza que no debería pactarse la separación de bienes pensando que, de esta forma, no existe obligación de dejar nada en herencia al otro cónyuge. El hecho de que se firme el matrimonio bajo la separación de bienes no cambia la condición de heredero forzoso de tu pareja.
En territorio de derecho común, explica, el cónyuge siempre es heredero forzoso, con independencia del régimen económico matrimonial elegido. Por tanto, la separación de bienes no puede utilizarse como un mecanismo para evitar derechos hereditarios.
Decidir con información, no por mitos
Según subraya la notaria alicantina, la elección entre gananciales o separación de bienes debe hacerse atendiendo a la situación profesional y económica real de la pareja en la actualidad, y no a creencias erróneas sobre herencias o responsabilidades futuras. En este sentido, invita a conocer bien las implicaciones de cada régimen para tomar una decisión informada que evite problemas legales o patrimoniales más adelante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- El belén gigante de Alicante estrena nueva 'casa
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Los alicantinos aplauden el abono de transporte único: 'Es un puntazo para la gente joven
- Los profesores interinos de Alicante tendrán nuevas condiciones para entrar y permanecer en la bolsa
- Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias