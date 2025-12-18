Este pueblo de Alicante es el segundo donde más ha subido el precio de la vivienda pero puedes comprar una casa por 70.000 euros

Comprar una casa en la provincia de Alicante no es sencillo. Los precios han subido mucho y de forma bastante constante durante el último año. Así lo pone de manifiesto el último informe sobre el precio de la vivienda que todos los meses publica Idealista.

En la última publicación se aportan los datos del mes de noviembre y la media del precio medio por metro cuadrado asciende a 2.605 euros. En esta misma línea están los precios en la provincia de Alicante y el metro cuadrado se vende a 2.670 euros.

Cox, uno de los municipios donde más ha subido el precio de la vivienda

Cox es uno de esos municipios de la Vega Baja donde la vida transcurre tranquila. Según los últimos datos del INE, Cox tiene 7.722 habitantes y cuenta con un rico patrimonio histórico en el que destaca el Castillo de Santa Bárbara o el convento carmelita.

El informe de Idealista nos da un dato curioso sobre este municipio y es que es el segundo de la provincia de Alicante donde más ha subido el precio de la vivienda con un incremento del 52,3 % con respecto al mismo mes del año pasado. El que encabeza este listado es Rafal, en el que el aumento ha sido del 58,1 %.

Cox

En el mes de noviembre el precio del metro cuadrado ha sido de 1.213 euros, lo que significa que subió un 4, 4 % con respecto al mes anterior. En lo que va de año el precio en Cox fue subiendo hasta el mes de junio donde se pagaba el metro cuadrado a 1.216 euros. A partir de ahí fue bajando y en octubre se llegó a pagar a 1.162 euros.

El aumento de los precios en esta localidad puede estar derivado de la búsqueda de los compradores de alejarse de las grandes ciudades para encontrar un precio más económico y de llevar una vida más tranquila. Además, Cox está bien conectado por carretera y por su servicio de trenes.

Comprar un piso en Cox

En el portal Idealista únicamente hemos encontrado a la venta un edificio completo de 300 metros cuadrados en una de las zonas más céntricas del municipio. Se trata de un inmueble que cuesta 1.300.000 euros.

Por su parte, en Fotocasa sí que hay más oferta de pisos. En concreto, hay a la venta un piso de tres habitaciones y un cuarto de baño por 50.000 euros. Tiene 80 metros cuadrados, se encuentra situado en una planta baja y necesita una reforma.

En el centro de Cox también se vende otra vivienda para reformar en una primera planta sin ascensor. Cuenta con tres habitaciones y se vende ya amueblada por 71.000 euros.

Para los que prefieran un chalet también se vende uno por 75.000 euros con 100 metros de garaje o almacén y otros 100 de casa con salón con chimenea, cocina, aseo y una habitación. El anuncio indica que hay disponible un terreno también de 200 metros.