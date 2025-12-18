Gonzalo Bernardos sobre el auge del precio del alquiler y la única salida de los jóvenes: "Solo pueden..."

Alquileres al alza y jóvenes sin opciones. La escalada de los precios de alquler está condicionando como nunca el acceso a la vivienda de los jóvenes, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Alicante, donde la presión inmobiliaria es ya "de aúpa". En este contexto, el economista y profesor Gonzalo Bernardos lanzó un mensaje claro durante una intervención en laSexta Xplica: los jóvenes hoy en día parecen tener solo una alternativa viable para su futuro en relación a la vivienda.

Bernardos apoyó su argumento en los alquileres en la mayoría de ciudades "en máximos históricos" y situó el problema en el propio funcionamiento del mercado de alquiler. “A través de soluciones populistas el mercado del alquiler está muerto”, sostuvo. En este sentido Bernardos concretó que la única opción económicamente viable para los jóvenes y su futuro ya no es alquilar: "La única posibilidad que tenéis la mayoría de los jóvenes es comprar”, sentenció.

Héctor Fuentes

Razones a largo plazo

Bernardos explicó que comprar una casa no solo responde a una necesidad inmediata, sino que tiene implicaciones a largo plazo con las que el alquiler no puede competir hoy en día. “Comprar te ofrece una posibilidad”, señaló, en referencia a la estabilidad que aporta ser propietario frente a la incertidumbre del arrendamiento.

Puso, además, el foco en la inseguridad que genera el alquiler prolongado: según expuso, uno de los beneficios de comprar es que, al llegar a una edad avanzada, la persona no se vea obligada a seguir pagando una renta mensual ni a enfrentarse a cambios de condiciones o, hasta incluso, a la pérdida de la vivienda si el casero decide cambiar o deshacerse de la misma. En ese sentido, destacó que tener una propiedad se puede convertir incluso en un recurso adicional para un futuro, un colchón: “Que cuando seas mayor, no tener que estar pagando un alquiler, no tener una inseguridad y tener incluso una segunda pensión a través de vender la nueva propiedad”.

"Ahorrar todo lo que puedan"

“Me gustaría que la mayoría de los jóvenes pensaran que ahorrar todo lo que puedan es el camino para una vida mejor”, intervino. Sin embargo, el eje del debate sobre el ahorro en un contexto de vivienda tensionada siguió siendo el mismo en el programa (como en la calle): y es que son los mismos alquileres cada vez más caros los que merman la capacidad de ahorro de jóvenes -y no tan jóvenes- abocados, de este modo, al alquiler.