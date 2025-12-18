Atención a la advertencia del abogado Miguel Benito Barrionuevo: "La empresa ya no puede recortar el permiso por hospitalización de un familiar"

El permiso retribuido de 5 días por hospitalización y cuidado de familiares es un derecho laboral que permite faltar al trabajo, cobrando, cuando un familiar cercano (o una persona conviviente que requiera tu cuidado efectivo) sufre una hospitalización, una enfermedad o accidente graves o una intervención quirúrgica en determinados supuestos. Está previsto en el artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores y es un permiso con finalidad muy concreta, la de cuidar y atender en un momento crítico, sin que ese cuidado se pague con miedo a perder salario o empleo.

¿Cómo se pide?

Avísalo cuanto antes a tu empresa (idealmente por email o por el canal interno de RRHH), indica que solicitas el permiso retribuido del art. 37.3.b por hospitalización o cuidado de familiar, concreta fechas y aporta la justificación imprescindible (parte o justificante de ingreso, informe o documento del centro sanitario, o acreditación equivalente). No hace falta decir el diagnósticos ni detalles clínicos que no sean necesarios: la clave es acreditar el hecho causante (hospitalización, intervención, etc.) y tu vínculo (cónyuge/pareja, familiar hasta segundo grado o conviviente que requiere cuidado).

Hasta aquí, lo “fácil”. Lo espinoso empieza cuando chocan dos relojes: el del hospital y el de la empresa. En muchas compañías se había instalado una idea muy extendida: “si le dan el alta rápido, vuelves al trabajo”. Traducido: si ingresan a tu familiar y a los dos días lo mandan a casa sin una prescripción de reposo domiciliario muy explícita, te llaman para que te reincorpores.

Permiso por hospitalización de un familiar: la empresa no puede recortarlo. / INFORMACIÓN

Miguel Benito Barrionuevo, abogado laboralista, insiste en que con este permiso hay que ir con cuidado porque, según denuncia, muchas empresas intentan recortarlo o malinterpretarlo. El punto de inflexión es una sentencia de la Audiencia Nacional que afirma que la ley no establece que el permiso se reduzca si el ingreso dura menos. La lectura que se difunde a raíz de esa resolución es esta: si hay hospitalización de un familiar que encaja en el supuesto legal, te corresponden 5 días, y que el hospital dé el alta antes no autoriza, por sí solo, a la empresa a “recalcularte” el permiso. Benito

¿Significa eso que siempre te quedas los cinco días pase lo que pase? El abogado lo plantea con una advertencia muy concreta: la gran excepción es el fraude. Es decir, que el permiso se use como coartada para algo ajeno al cuidado. En ese caso, sostiene, la empresa podría actuar si demuestra que hubo un uso fraudulento del permiso.