El SEPE busca trabajadores para una profesión misteriosa: “Muy bien remunerado y regalo de compras y consumiciones”

Existen oficios tradicionales y profesiones que surgen de las nuevas tecnologías. Y luego hay trabajos que para muchos pueden ser totalmente desconocidos y curiosos. Este es el caso de los ‘mystery shopper’, o lo que es lo mismo ‘compradores misteriosos’.

Estos trabajadores tienen una misión muy particular: evaluar la experiencia real de un cliente en una tienda, un restaurante, un hotel, etc. Sin avisar, para que el servicio lo reciba un cliente cualquiera, aunque en realidad se esté evaluando por parte de estos compradores misteriosos.

En muchas compañías no es un puesto fijo, sino un servicio externalizado a agencias de investigación de mercado y calidad. Suelen ser trabajos puntuales que se pueden compatibilizar con otros empleos, por lo que no es algo estable.

El 'mystery shopper' es un puesto de trabajo desconocido / pixabay

Qué hace un ‘mystery shopper’

Las personas que desempeñan este trabajo deben simular una compra o una consulta, como pedir un presupuesto, devolver un producto, contratar un servicio, entre otros. A continuación deben observar y registrar lo que se le pide, poniendo especial atención en tiempos de espera, saludo, asesoramiento, limpieza, cumplimiento de protocolo, etc.

Por último, deberán entregar un informe sobre su experiencia para ver qué tal se ha prestado este servicio.

Ofertas de trabajo de ‘mystery shopper’

En ‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hay varias ofertas para trabajar como ‘mystery shopper’ y el número de candidatos que se busca es bastante elevado.

En este caso las ofertas son las siguientes: