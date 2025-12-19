La abogada Laura Lobo explica el error más común al prestar dinero a un hijo que puede dejar a los hermanos con "el culo al aire"

No son pocos los padres que, ante la necesidad económica de uno de los hijos, deciden echarles un cable algo mayor que a los demás. La abogada especialista en familia y herencias Laura Lobo ha puesto un ejemplo sencillo (y habitual) para explicar cómo, a veces, querer evitar pagar impuestos, genera auténticos quebraderos de cabeza en el futuro.

El supuesto es el siguiente: un padre, Juan, decide entregar una importante cantidad de dinero a uno de sus hijos, Pepe, que atraviesa una mala situación económica. Para evitar pagar impuestos por una donación, optan por firmar un contrato de préstamo entre particulares, sin intereses y con un plazo amplio. El préstamo se liquida como exento y, aparentemente, todo queda resuelto.

¿Qué pasa con con las cuentas bancarias cuando alguien fallece? Laura Lobo, experta en herencias, resuelve la duda / Eva Abril

Sin embargo, años después el padre fallece y se abre el reparto de la herencia. En ese momento, el contrato de préstamo sigue existiendo y el resto de hermanos reclaman que esos 200.000 euros figuren como deuda de Pepe con la masa hereditaria porque, al fin y al cabo "son de todos". Pepe, por su parte, defiende que el dinero fue un regalo y que su padre nunca tuvo intención de que lo devolviera. Pero, claro, eso no es lo que pone en el papel.

Desde el punto de vista jurídico, la letrada Lobo explica que aquí la intención real del padre queda en un segundo plano, lo que implica que la cantidad prestada debe tenerse en cuenta en el reparto de la herencia: un conflicto familiar difícil de reconducir, según la experiencia de la propia letrada en casos semejantes.

Por ahorrar... salió más caro

Estas situaciones, muy habituales, se producen en muchos casos por intentar ahorrar el impuesto de donaciones, pero la abogada explica que es una mala táctica porque en la mayoría de comunidades autónomas este tributo está muy bonificado. “Por intentar evitar un impuesto estamos generando un problema mayor”, señala.

Además del riesgo de una revisión por parte de Hacienda, el verdadero impacto llega a largo plazo. Decisiones tomadas para resolver una urgencia económica inmediata pueden tener consecuencias graves en el futuro, especialmente en el reparto hereditario.

Por ello, Laura Lobo insiste en la importancia de asesorarse muy bien antes de realizar cualquier movimiento patrimonial que pueda significar un conflicto futuro o hasta incluso un agravio para el resto de hermanos en el cómputo final de la herencia. Un buen asesoramiento siempre sirve para evitar conflictos entre los hijos cuando la voluntad del progenitor era, simplemente, ayudar.