Si te dan cesta de Navidad, cobrarás menos en diciembre: el aviso de un abogado laboralista

La cesta de Navidad es un clásico en muchas empresas que no puede faltar el mes de diciembre: no son pocos los trabajadores que esperan recibirla, aunque sí los que conocen las implicaciones de esta sobre su nómina. En este sentido, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha dado una pequeña explicación de cómo este detalle puede traducirse en menos dinero líquido en tu bolsillo.

“Si te dan cesta de Navidad hará que este mes de diciembre cobres menos”, advierte el abogado. El motivo de este pequeño detalle es que, desde el punto de vista laboral, la cesta de Navidad se traduce como salario en especie.

Según el letrado, se trata de sueldo que no se entrega en dinero, sino en forma de bienes materiales (sí, esos vinos, jamón o turrones de la cesta). Así que, como cualquier salario, debe tributar y cotizar, lo que obliga a que esta aparezca reflejada en la nómina.

Cómo debe aparecer la cesta de Navidad en la nómina

Dentro de la nómina, la cesta de navidad debe figurar en el apartado de devengos. Si, por ejemplo, la empresa entrega una cesta valorada de 150 euros, esa cantidad debe aparecer sumada al salario del trabajador. Si bien, a primera vista, esto podría hacer pensar que el sueldo mensual va a aumentar, aunque la realidad es bien diferente: “Como te lo han dado [en especie], tiene que quitarse”, explica. Así es que este mismo importe de la cesta también aparecerá reflejado en el apartado de deducciones.

En resumidas cuentas: verás cómo se suma el valor de la cesta y, a la vez, se descuenta.

¿Y por qué sube la base de cotización y baja el líquido?

El quid de la cuestión está en la base de cotización. Al incluirse el valor de la cesta, la base sobre la que se calculan las cotizaciones y el IRPF aumenta. De la Calzada pone un ejemplo ilustrativo: si habitualmente el empleado cobra 1500 euros, ese mes su base pasará a ser de 1650. Sobre esta cantidad se aplicarán, entonces, los porcentajes de contingencias comunes, formación, empleo, retenciones de IRPF... etcétera. Al calcularse los descuentos sobre la base más alta, las deducciones aumentan. Es decir, como resultado final "el líquido a percibir es mucho menos", resume el abogado. aunque técnicamente se ha cotizado más y el salario bruto ha aumentado, el dinero que llega a la cuenta bancaria es inferior.

¿Es legal?

Ignacio de la Calzada subraya que esta situación no solo es habitual sino que es totalmente legal. Y es que, cuando afirma que se cobra menos, se refiere al líquido en el bolsillo y, a efectos técnicos, las cotizaciones del trabajador ha cotizado más y ha percibido mayor salario, aunque sea en especie.

Así que, si notas que has percibido menos dinero en la nómina de diciembre, echa un ojo al valor de la cesta de Navidad que te han entregado: ahí puede estar la clave.