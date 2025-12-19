El abogado laboralista Ignacio de la Calzada aconseja qué hacer si te están pagando en negro: "Tiende una trampa..."

"Tender una trampa" puede sonar arriesgado, mucho más si te encuentras en situación de vulnerabilidad económica, pero el abogado laboralista Ignacio de la Calzada se refiere con ello a un respaldo completamente legal. El letrado ha explicado cómo, si te están pagando en negro y no sabes cómo revertir la situación o simplemente demostrarlo para defenderte y cotizar lo que te corresponde, lo primero es reunir pruebas.

Tres trucos infalibles

Y es que, a pesar de que muchos trabajadores puedan creer lo contrario, grabar a un superior ejerciendo cualquier tipo de abuso no es un delito y sí sirve como prueba siempre que el trabajador participe en la conversación. De la Calzada recomienda grabar las conversaciones con tu jefe en el momento de recibir el sobre: si tu superior te lo pasa con musitando "aquí tienes" o "lo de siempre", puedes contestar "lo de siempre son mil euros". Repetir esta escena varias veces refuerza la prueba de que te están pagando en negro.

El segundo truco es provocar una segunda conversación (y grabarla, claro): por ejemplo, puedes pedir que esa parte del salario conste en la nómina, alegando cualquier motivo cotidiano (necesidad de pedir una hipoteca, un alquiler, solicitar una financiación...). Si el jefe reconoce que paga en negro y que no puede incluir en la nómina, es una admisión lo suficientemente relevante.

A estas aportaciones en forma de grabación se puede sumar una tercera prueba muy importante: si ingresas cada mes el dinero recibido en la cuenta bancaria bajo el concepto "nómina", esto podría valer como prueba al desconocerse el origen del dinero y coincidir la periodicidad de los ingresos con el "momento sobre".

Demanda de autodespido

Mediante estas pruebas el trabajador puede interponer una demanda por autodespido, abandonar la empresa y reclamar una indemnización con despido improcedente. Además, según explica de la Calzada, también sería posible demostrar todos los sueldos cobrados en negro y exigir que se coticen. Esto último tendrá un impacto directo en la base de cotización del trabajador, mejorando sus derechos futuros: desde la pensión hasta posibles incapacidades o prestaciones por desempleo.

Y es que cobrar en negro afecta de forma directa en tus derechos a largo plazo y puede significar que, cuando más necesites una prestación, conste como que "no te la has trabajado".