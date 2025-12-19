José Elías, empresario y millonario, más crítico que nunca: “En España sobra grasa en la Administración”
El emprendedor afirma que "en este país sobran impuestos" y que "deberíamos dejar de mantener estructuras inútiles"
El empresario catalán José Elías ha vuelto a generar un debate en redes sociales tras publicar un mensaje en su cuenta de X donde cuestiona abiertamente la eficiencia del aparato público en España y el peso que, a su juicio, suponen los impuestos para sostener “estructuras inútiles”.
Elías, propietario del holding Audax Renovables y otras empresas vinculadas al sector energético, no se corta al señalar que “en España sobra grasa en la administración. Hay un buenismo instalado que nos impide ver la realidad”.
“Hay gente cobrando de lo público que no aporta absolutamente nada”
Según su planteamiento, el sistema público español está lastrado por ineficiencias crónicas que nadie se atreve a abordar. La carga impositiva que recae sobre los ciudadanos —explica— se utiliza para mantener estructuras administrativas que no aportan valor real a la sociedad. “Hay gente cobrando de lo público que no aporta absolutamente nada”, afirma.
En su análisis, Elías no se limita a la crítica: propone una reestructuración profunda del sistema administrativo, lo que él denomina “limpiar la administración de parásitos y burócratas”. ¿El objetivo? Redirigir esos recursos a quienes realmente aportan valor: “Podríamos subir el sueldo a médicos y profesores que sí tienen vocación. Tendríamos un servicio público mucho más eficiente y rápido.”
El empresario también critica la supuesta “intocabilidad” de ciertos puestos públicos. En sus palabras: “Se acabaría la injusta diferencia entre trabajadores de primera (públicos intocables) y de segunda (privados).” Elías sostiene que el inmovilismo político impide cualquier reforma de calado en este sentido. “Llevamos toda la vida pagando un sistema que no funciona y que nadie se atreve a reformar por miedo a perder votos.” En su visión, lo que hace falta en España no son más recursos ni más impuestos, sino “gestores que no tengan miedo a hacer lo que toca.” Una apuesta clara por el liderazgo valiente y la eficiencia, que sitúa en contraposición al “buenismo” que, a su juicio, lo impregna todo.
Elías concluye su mensaje con una advertencia: “Mientras falte valentía, seguiremos igual. Pagando de más. Recibiendo de menos. Y sosteniendo una maquinaria que nunca estuvo diseñada para funcionar bien.”
Suscríbete para seguir leyendo
- Zara prepara su apertura en un edificio de nueva construcción en la avenida Maisonnave de Alicante
- Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias
- Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
- Aviso para los padres: los niños de Alicante sí tienen clase este día de diciembre
- El SEPE busca trabajadores para una profesión de toda la vida que Gonzalo Bernardos puso en el punto de mira: 25.000 euros de sueldo
- Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
- Malestar vecinal en el PAU 2 por la nueva ubicación de la zona de ocio del Mercadito de Hogueras
- El Juzgado de lo Social condena al Ayuntamiento de Benidorm a indemnizar a un trabajador por despido improcedente