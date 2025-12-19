Qué pasa si te toca la lotería de Navidad y estás casado en gananciales: la notaria María Cristina Clemente Buendía lo aclara

La lotería de Navidad es, sin duda, el sorteo más esperado del año en España. Cada 22 de diciembre, millones de personas se reúnen frente a la televisión o siguen el sorteo por radio, móvil o redes sociales con la ilusión de que su número sea cantado por los niños de San Ildefonso. Es una tradición que no solo moviliza el país en términos emocionales, sino también en cifras: en 2025, cada español ha gastado de media más de 70 euros en décimos, según datos de Loterías y Apuestas del Estado.

Jugar a la lotería de Navidad si estás casado

Una de las características más comunes de este sorteo es que se juega en grupo o en familia. Compañeros de trabajo, amigos, vecinos y, por supuesto, matrimonios, participan juntos o por separado. Pero justo ahí surge una de las dudas más frecuentes y, a menudo, más delicadas: si estoy casado y compro un décimo solo, ¿el premio es solo mío? ¿O se considera compartido con mi pareja? Esta cuestión adquiere especial relevancia en regímenes económicos como el de gananciales, que aún es el más común en España.

La pregunta puede parecer banal mientras no toca, pero si el número es agraciado con el Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, la diferencia entre lo "privativo" y lo "ganancial" puede desencadenar disputas legales y fiscales. Muchas personas creen que, si compran el décimo con su dinero y sin la participación de su cónyuge, el premio les pertenece exclusivamente. Sin embargo, el régimen económico matrimonial puede determinar lo contrario.

¿El Gordo es solo tuyo o también de tu pareja? Qué pasa con la lotería si estás casado en gananciales / Eduardo Parra - Europa Press

La respuesta de la notaria María Cristina Clemente Buendía

La notaria María Cristina Clemente Buendía aclara con contundencia esta duda que afecta a miles de parejas casadas: “Si estás casado en gananciales, por mucho que hayas ido tú solito a comprar el décimo, el Código Civil determina en su artículo 1.351 que las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego, y por tanto también en la lotería de Navidad, pertenecerán a la sociedad de gananciales”. En otras palabras, el premio se considera compartido, y legalmente pertenece a ambos miembros del matrimonio, aunque solo uno haya hecho la compra.

¿El Gordo es solo tuyo o también de tu pareja? Qué pasa con la lotería si estás casado en gananciales / Álex Zea - Europa Press

¿Y si estás separado?

Ahora bien, ¿qué pasa si los cónyuges están separados de hecho? La notaria introduce aquí una excepción importante: “Si se trata de una separación de larga duración y no de un mero cese en la convivencia, entonces sí, ese premio de Navidad será privativo”. Esto se debe a que, en estos casos, la sociedad de gananciales puede considerarse disuelta de hecho, aunque no haya una sentencia judicial de divorcio o separación legal.

Este criterio no es nuevo: el Tribunal Supremo lo ha reconocido en varias sentencias, y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública lo ratificó en su resolución de 24 de marzo de 2017. Esta resolución establece que una separación continuada y prolongada en el tiempo puede producir efectos legales similares a los de una separación formal, especialmente si existe voluntad inequívoca de no continuar con el proyecto de vida en común. En esos casos, los bienes obtenidos después de esa ruptura no se consideran gananciales.

Lo importante aquí es poder acreditar esa separación de hecho con pruebas objetivas: empadronamientos en domicilios distintos, cuentas bancarias separadas, ceses en la declaración conjunta del IRPF, entre otros. Si no existe una prueba sólida de esa ruptura, la Agencia Tributaria o un juez podrían entender que la sociedad de gananciales seguía vigente, y por tanto, reclamar la mitad del premio como parte común del matrimonio.