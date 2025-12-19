El SEPE actualiza sus ofertas de trabajo en Alicante: estos son los últimos puestos que se ofrecen

Para muchos oír hablar del SEPE es sinónimo de ir a sellar el paro. Pero lo que no saben es que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene otras muchas funciones relacionadas con el empleo en nuestro país.

El SEPE gestiona prestaciones y servicios ligados al empleo pero también ofrece herramientas para conectar a quienes buscan trabajo con las empresas. Entre ellas está ‘Empléate’, su portal único de empleo, concebido como un “punto de encuentro” donde se reúnen ofertas y candidaturas de forma libre, sencilla y gratuita.

La idea de ‘Empléate’ es actuar como un gran escaparate centralizado: agrega en un único lugar ofertas procedentes tanto del sistema público de empleo (incluidos servicios autonómicos) y otros portales, de modo que el usuario no tenga que ir saltando de web en web para comparar oportunidades. Además, el SEPE explica que el portal incorpora medidas de verificación para comprobar que las empresas colaboradoras son reales.

Además, para tomarle el pulso al mercado, el SEPE también pone a disposición de quien lo quiera consultar un mapa de calor con el volumen diario de ofertas publicadas por provincia en Empléate.

Una oficina del Sepe. / Perales Iborra

Últimas ofertas de trabajo del SEPE en Alicante

Hemos querido consultar las ofertas de trabajo del día (19 de diciembre) en el mapa de calor y nos hemos encontrado con que la provincia de Alicante tiene 1.203. Así las más numerosas son las de personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (108), ingenieros técnicos industriales y de producción (90), empleados de venta de apuestas (50) y mediadores y agentes de seguros (56).

Además, hemos querido conocer las últimas ofertas de empleo disponibles en 'Empléate' para la provincia de Alicante y hemos seleccionado las publicadas esta última semana antes de Navidad. Algunas de las más destacadas son: