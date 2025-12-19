Confirmado por el Tribunal Supremo: los bancos devolverán el dinero en fraudes en las transferencias si no verifican el destinatario

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado 27 de noviembre de 2025, marca un antes y un después en la protección de los clientes bancarios frente a los fraudes por suplantación de identidad. La clave está en la verificación de los datos del destinatario de las transferencias: a partir del 9 de octubre de 2025, los bancos están obligados a comprobar que el número de cuenta (IBAN) coincide con el beneficiario real antes de ejecutar la operación. De lo contrario, tendrán que asumir las consecuencias y devolver el dinero al cliente.

El caso que ha desencadenado esta resolución parte de una situación tristemente habitual: una empresa recibió un correo electrónico que suplantaba la identidad de uno de sus proveedores, informándole de un supuesto cambio de cuenta bancaria. La empresa, sin detectar el engaño, ordenó varias transferencias al nuevo número de cuenta indicado. El dinero acabó en manos de un tercero sin relación con el proveedor legítimo. Las operaciones se realizaron el 18 de octubre de 2019, por lo que el Supremo ha aplicado la normativa vigente en aquel momento.

Dicha normativa era el Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago, que establecía que una transferencia se consideraba correctamente ejecutada si el dinero se enviaba al número de cuenta facilitado por el ordenante, aunque el nombre del beneficiario no coincidiera. Esto eximía a los bancos de comprobar esa coincidencia y, por tanto, de responsabilidad en caso de fraude por suplantación, siempre que el IBAN fuera el que el cliente había indicado.

Sin embargo, el Supremo señala que el contexto legal ha cambiado tras la modificación del Reglamento europeo de servicios de pago en marzo de 2024, con entrada en vigor el 9 de octubre de 2025. Desde esa fecha, los bancos tienen la obligación de verificar que el número de cuenta al que se dirige una transferencia pertenece efectivamente al beneficiario previsto. Si no lo hacen, responderán económicamente por los fraudes derivados de su omisión.

Fecha clave: 9 de octubre

La decisión del alto tribunal, por tanto, dibuja una frontera temporal clara: hasta el 9 de octubre de 2025, las entidades pueden escudarse en la normativa anterior; a partir de esa fecha, estarán obligadas a asumir un papel activo en la prevención del fraude. La verificación del titular del IBAN se convierte en una exigencia legal y no en una opción, lo que supone una garantía adicional para los usuarios del sistema bancario.

Esta medida viene a responder al auge de los fraudes digitales, especialmente aquellos relacionados con el phishing, que ha alcanzado cifras preocupantes en los últimos años.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) estima que en 2025 se habrán producido cerca de 30.000 casos de phishing en España, muchas veces mediante correos electrónicos, mensajes SMS o incluso chatbots alimentados por inteligencia artificial que suplantan a entidades o proveedores reales.