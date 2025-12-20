Cambios en la nómina en 2026: cómo te afectará el nuevo recargo para las pensiones

A partir del 1 de enero de 2026, las nóminas en España cambiarán. No será una revolución, pero sí un ajuste seguro y generalizado. El motivo es el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un recargo en las cotizaciones sociales aprobado por el Gobierno dentro de la reforma de las pensiones. El impacto será pequeño en términos mensuales, pero real: los trabajadores cobrarán algo menos y las empresas pagarán más por cada empleado.

El MEI es una cotización adicional destinada a reforzar la financiación del sistema público de pensiones ante la jubilación masiva de la generación del 'baby boom'. No es un impuesto nuevo ni una medida improvisada: está recogido en la reforma de pensiones aprobada en 2023 y su subida estaba prevista desde el inicio.

¿Qué es exactamente el MEI?

El MEI es una aportación obligatoria a la Seguridad Social que se aplica sobre el salario bruto. Su finalidad es alimentar el Fondo de Reserva de las pensiones, la conocida "hucha", para garantizar su sostenibilidad futura.

Un punto clave: el dinero del MEI no aumenta la pensión individual del trabajador. No genera derechos adicionales ni mejora la jubilación futura. Es una medida de financiación colectiva del sistema.

Qué cambia en 2026

En 2026, el tipo del MEI sube del 0,8% actual al 0,9% del salario bruto. Ese porcentaje se reparte entre empresa y trabajador:

0,75% lo paga la empresa

0,15% lo paga el trabajador

En la práctica, esto significa que el coste laboral aumenta y que el salario neto del empleado se reduce ligeramente.

Un ejemplo práctico

Para un trabajador con un sueldo de 30.000 euros brutos al año, el MEI supondrá:

270 euros anuales en total

225 euros a cargo de la empresa

45 euros a cargo del trabajador

Traducido a la nómina mensual, el empleado verá una reducción aproximada de 3 a 4 euros al mes antes de impuestos. La empresa, por su parte, asumirá la mayor parte del incremento.

¿Subirá más en el futuro?

Sí. El calendario aprobado prevé que el MEI siga aumentando de forma gradual hasta alcanzar el 1,2% en 2029. A partir de ahí, el Gobierno podrá mantenerlo, ajustarlo o revisarlo en función de la situación financiera del sistema de pensiones.

A quién afecta

El recargo del MEI se aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena y también a los autónomos, ya que forma parte de las cotizaciones sociales. No es opcional ni depende del tipo de contrato.

Entonces, en resumen:

Las nóminas bajarán ligeramente en 2026 por el aumento del MEI.

por el aumento del MEI. El impacto para el trabajador es reducido, pero permanente.

pero permanente. No mejora la pensión futura, pero busca garantizar que el sistema pueda pagar las actuales y las que vendrán.

Un ajuste discreto en el bolsillo hoy para sostener las pensiones de mañana.