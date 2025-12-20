Despedido por tocar la guitarra en una banda de rock cuando estaba de baja por fracturarse el radio

Las redes sociales y su irresponsabilidad han llevado a la justicia a desestimar el recurso de un trabajador contra una sentencia que declaró procedente su despido por tocar en una banda de rock estando de baja.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso y confirma la sentencia dictada por un juzgado de lo Social de Cartagena (Murcia) que declaró que su conducta era constitutiva de una falta muy grave, por lo que el despido, acordado tras estar nueve meses de baja, estaba justificado.

Incapacidad temporal y concierto en Cartagena

La sentencia recurrida, a la que ha tenido acceso EFE, indicaba que la carta de despido recogía que el trabajador había sufrido fractura del radio derecho en un accidente de tráfico in itinere y que a partir de entonces se encontraba en situación de incapacidad temporal.

Sin embargo, la empresa tuvo conocimiento, a través de las redes sociales, de que varios meses después había intervenido en el concierto de la banda de la que formaba parte, celebrado en un local de Cartagena.

La carta añadía que las imágenes captadas en esa actuación permitían observar que realizaba constantes movimientos con su articulación superior derecha, sin que se apreciara impedimento alguno para ello.

La empresa le comunicó así mismo que por el perfil del conjunto de rock en una red social se pudo comprobar que a los cinco meses del accidente de tráfico ya podía ensayar con su grupo, "con movimientos constantes de su mano derecha".

La Sala coincide con el juzgado en que los movimientos de mano y muñeca derecha de forma constante y, en ocasiones, bruscos y de gran intensidad, incidían de forma negativa en la curación de la fractura sufrida.