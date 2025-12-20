El empresario José Elías advierte del cambio en la mentalidad laboral: “La queja se está normalizando”

¿Te has parado a pensar alguna vez cómo ha cambiado la percepción del trabajo en las últimas décadas? Hoy, cuando hablas con jóvenes sobre horarios o rutinas laborales, es fácil encontrar opiniones muy diferentes a las que predominaban años atrás.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la jornada de 8 horas, implantada en muchos países durante el siglo XX para preservar la salud y el bienestar de los empleados, sigue siendo el patrón más extendido en el mundo. Ello no impide que cada vez más voces cuestionen su vigencia y propongan reducir la jornada. El caso más llamativo es el de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su plan para recortar la semana laboral a 37,5 horas sin pérdida de salario.

En este contexto, figuras destacadas del ámbito empresarial advierten sobre lo que consideran un deterioro en la percepción del compromiso laboral. Un ejemplo es la reflexión sobre los jóvenes que el empresario multimillonario José Elías ha publicado en X (antes Twitter).

"Horario comercial de toda la vida"

El presidente de Audax Renovables inicia su comentario de manera rotunda: "Hemos criado una generación que llama esclavitud a trabajar 8 horas al día". Asegura que ve "gente que se indigna por tener un horario comercial de toda la vida", una reacción que interpreta como un síntoma de un cambio social preocupante. Según explica, incluso cuando se ofrece un horario estándar de lunes a viernes con pausa para comer, algunos lo perciben como una forma de opresión moderna.

Esa desconexión que a su juicio se produce entre la realidad laboral tradicional y la opinión de parte de la población joven le lleva a preguntarse: "¿Qué nos pasa en la cabeza?". Para ilustrarlo, recurre a su propia historia familiar y subraya que su padre trabajó toda su vida con ese mismo horario y "sacó a su familia adelante sin creerse una víctima del sistema".

El también dueño de la cadena de supermercados La Sirena considera que el verdadero problema no es el horario en sí, sino la actitud social que se está adoptando hacia el esfuerzo. "Estamos normalizando la queja", subraya, antes de avisar de que amplificar ciertos discursos puede acarrear consecuencias graves para el conjunto de la sociedad.

Consecuencias del rechazo al esfuerzo

José Elías sostiene que esta mentalidad de rechazo al esfuerzo tiene efectos concretos. Entre ellos menciona:

Creer que existen derechos infinitos sin obligaciones.

sin obligaciones. Dilapidar dinero público inexistente.

inexistente. Generar una deuda que deberán asumir futuras generaciones.

Desde su punto de vista, vivir bajo esta lógica es sencillo a corto plazo, pero el coste real se traslada a quienes aún no tienen voz en el debate. Por eso alerta de que "la factura la van a pagar nuestros hijos", no solo en términos económicos, sino también culturales.

Lo que más lamenta el empresario, asegura, es que además de transmitir una deuda económica, se está enseñando a los más jóvenes que "esforzarse ocho horas al día es una tortura". Una idea que, a su juicio, puede marcar de forma negativa la manera en que las generaciones futuras entiendan el esfuerzo, la responsabilidad y el propio sentido del trabajo.

José Elías, empresario e 'influencer'

Francisco José Elías Navarro (Badalona, 1976) es el dueño o máximo accionista de empresas como Audax Renovables, La Sirena, Atrys Health y Ezentis , todas ellas referentes en sus respectivos sectores. Su patrimonio ha llegado a alcanzar los 1.000 millones de euros, pese a que asegura haberse arruinado dos veces.

El empresario, José Elías, revela las claves para el éxito financiero / Eva Abril

A su faceta de empresario suma su condición de figura mediática, con más de un millón de seguidores entre sus cuentas de Instagram (650.000), Youtube (445.000) y Tiktok (150.000).

De origen humilde, explica que sigue mirando el precio de los platos en los restaurantes e incluso justifica intervenir en un programa de televisión para ahorrarse el pago de una noche de hotel en Madrid que si no debería abonar de su bolsillo.