Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, advierte sobre la incapacidad permanente: “Si te esperas demasiado, no podrás acceder”

Perder una pierna, o incluso las dos, no garantiza automáticamente el acceso a una incapacidad permanente en España. Por duro que resulte, hay casos en los que una persona cumple con el grado de discapacidad necesario y, aun así, la Seguridad Social deniega la pensión. Y no solo eso: en determinados supuestos, la decisión puede suponer una pérdida económica muy importante a largo plazo.

Es una situación que el abogado laboralista Ignacio de la Calzada lo advierte a través de su cuenta de Instagram @un_tio_legal. “Aunque tengas derecho, te la pueden denegar”, insiste, señalando que no basta con la gravedad de la lesión si no se cumplen todos los requisitos legales.

Uno de esos casos recientes sirve para ilustrar un error más común de lo que parece. Un trabajador al que le fueron amputadas ambas piernas como consecuencia de una enfermedad común solicitó una pensión de incapacidad permanente y, además, el reconocimiento de gran invalidez, el grado más alto previsto en el sistema. El informe médico era claro: su situación le daba derecho a esa prestación.

Sin embargo, la solicitud fue rechazada.

El motivo no estuvo en la gravedad de la lesión ni en la valoración médica, sino en un requisito administrativo clave que muchas personas desconocen: la edad.

La edad puede ser determinante

En este caso concreto, el trabajador llevaba un largo periodo de baja médica cuando el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) emitió su informe. Para entonces, el afectado ya tenía 67 años y varios meses, es decir, había superado la edad ordinaria de jubilación, que en ese momento estaba fijada en 66 años y dos meses.

Tal y como explica Ignacio de la Calzada, la normativa es muy clara en este punto: “Uno de los requisitos de la incapacidad permanente es no tener la edad ordinaria de jubilación”.

Aunque el tribunal reconoció que el trabajador cumplía los criterios médicos para una gran invalidez, el hecho de haber alcanzado esa edad fue determinante. “Tenía derecho a la gran invalidez, pero se la denegaron”, resume el abogado. La decisión fue recurrida, pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón avaló la denegación.

La diferencia económica puede ser enorme

La consecuencia práctica de este tipo de resoluciones va mucho más allá de lo jurídico. En este caso, al trabajador solo le quedó la opción de acceder a la pensión de jubilación, que rondaba los 1.600 euros mensuales.

De haberse reconocido la gran invalidez, la cuantía habría sido aproximadamente un 50 % superior, con un incremento cercano a los 900 euros al mes. “Pierde el 50% de lo que podría haber cobrado”, advierte De la Calzada. Una diferencia que, acumulada en el tiempo, supone una pérdida económica muy relevante.

Qué exige la ley para conceder una incapacidad permanente

Más allá del caso concreto, la legislación establece varios requisitos básicos para acceder a una incapacidad permanente:

Estar de alta o en situación asimilada al alta en la Seguridad Social.

en la Seguridad Social. Haber cotizado un periodo mínimo , que varía según la edad y el tipo de contingencia.

, que varía según la edad y el tipo de contingencia. Y, de forma determinante, no haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación en el momento de la resolución.

Este último punto es el que más problemas genera, especialmente en personas que alargan la baja médica o retrasan la solicitud pensando que el reconocimiento será automático por la gravedad de su situación.

Un error que se repite

Como advierte Ignacio de la Calzada, esperar demasiado puede cerrar la puerta a la incapacidad permanente, incluso cuando el derecho existe desde el punto de vista médico. “Si te esperas demasiado, no podrías acceder a la incapacidad”, señala.

Una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, la vía correcta deja de ser la incapacidad y pasa a ser exclusivamente la jubilación, con las diferencias económicas que eso conlleva. Por eso, en casos de enfermedades graves o lesiones incapacitantes, el momento de solicitar la pensión es tan importante como la propia patología. Un detalle administrativo puede marcar la diferencia entre una prestación y otra, y entre cobrar cientos de euros más o menos cada mes.